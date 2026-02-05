  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Witkoff: ZDA, Ukrajina in Rusija so se dogovorile o izmenjavi 314 zapornikov

    Witkoff je napovedal, da bodo pogovori nadaljevali, pri čemer se pričakuje nadaljnji napredek v prihodnjih tednih
    Posebni odposlanec ZDA Steve Witkoff. FOTO: Ludovic Marin/ Reuters
    Posebni odposlanec ZDA Steve Witkoff. FOTO: Ludovic Marin/ Reuters
    R. I., STA
    5. 2. 2026 | 09:35
    5. 2. 2026 | 11:39
    6:20
    V Abu Dabiju poteka drugi dan mirovnih pogovorov med Rusijo in Ukrajino pod vodstvom ZDA. Vodja ukrajinskih pogajalcev Rustem Umerov, vodja ukrajinskega sveta za nacionalno varnost in obrambo, je v sredo na omrežju X objavil, da »so bili pogovori vsebinski in produktivni, osredotočeni na konkretne korake in praktične rešitve«.

    Povedal je, da bodo pogovori danes potekali podobno kot včeraj: tristranska posvetovanja, delo v skupinah in nato usklajevanje stališč. Nekdanji ukrajinski obrambni minister je pred tem ob začetku dvodnevnih pogovorov ponovil, da si Kijev prizadeva za pravičen in trajen mir.

    ZDA, Ukrajina in Rusija so se danes dogovorile o izmenjavi 314 zapornikov, kar predstavlja prvo takšno izmenjavo v petih mesecih, je sporočil posebni odposlanec ZDA Steve Witkoff. Poudaril je, da je ta rezultat plod podrobnih in produktivnih mirovnih pogovorov, ki, čeprav še vedno potrebujejo veliko dela, dokazujejo, da dosledno diplomatsko angažiranje prinaša konkretne rezultate in spodbuja prizadevanja za konec vojne v Ukrajini. Witkoff je napovedal, da bodo pogovori nadaljevali, pri čemer se pričakuje nadaljnji napredek v prihodnjih tednih, poroča Guardian.

    Zelenski je sicer že pred tem napovedal, da se pričakuje izmenjava zapornikov.

    Kako blizu sta strani k mirovnemu dogovoru glede Ukrajine?

    Pot do možnega miru ostaja zapletena, saj Moskva še naprej vztraja pri maksimalnig teritorialnih zahtevah do Ukrajine, piše Guardian.

    Ameriški državni sekretar, Marco Rubio, je prejšnji teden dejal, da so pogajanja odvisna od enega samega, zelo spornega vprašanja zemlje oz. teritorija. Kremlj je večkrat izjavil, da mora vsak mirovni dogovor vključevati predajo celotnega vzhodnega Donbasa Ukrajine, vključno z območji, ki so še vedno pod ukrajinsko kontrolo.

    Kijev je te pogoje zavrnil, čeprav je Zelenski dejal, da je pripravljen razmisliti o alternativnih rešitvah, vključno z umikom ukrajinskih vojakov iz delov vzhoda in ustanovitvijo demilitarizirane cone. Ameriški uradniki so pritiskali na Ukrajino, naj se odpove Donbasu, obljubljajoč varnostne garancije le, če Kijev najprej soglaša s predajo ozemlja.

    Tudi če bi bil dosežen kakšen kompromis glede ozemlja, bi ostale druge ovire, navaja Guardian. Moskva je povedala, da ne bo tolerirala evropskih vojakov na ukrajinskem ozemlju, kar Kijev vidi kot ključno za varnostne garancije. Kremlj je prav tako zahteval stroge omejitve glede velikosti ukrajinske vojske, kar je pogoj, ki ga je Zelenski večkrat zavrnil.

    Rusija pa je danes sporočila, da je bil v pogovorih napredek. »Nedvomno je napredek, stvari se premikajo v dobro, pozitivno smer,« je za državne medije povedal odposlanec ruskega predsednika Kiril Dmitrijev. Hkrati je evropskim državam znova očital poskuse, da »bi ovirale ta proces«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

    V Moskvi pripravljeni na čas brez omejitev jedrskih arzenalov

    Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v svojem večernem videonagovoru poudaril, da je ključno, da pogovori vodijo k resničnemu miru in ne ponudijo Rusiji nove priložnosti za nadaljevanje vojne. Ukrajinski partnerji, je dejal, morajo izvajati večji pritisk na Moskvo, njegove besede povzema Guardian

    Rusija je nadaljevala napade

    Rusija je kljub pogajanjem to noč nadaljevala napade na Ukrajino. V napadu z droni na Kijev sta bili ranjeni ženski, je na telegramu sporočila policija. Droni so zadeli okrožje Solomjanka v zahodnem delu prestolnice in poškodovali več stanovanjskih blokov.

    Poročali so tudi o škodi v drugih delih prestolnice. Med drugim so bili zadeti stanovanjske stavbe in veliko parkirišče, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

    Kijev je bil v zadnjih tednih pogosto tarča ruskih zračnih napadov. Rusija je po krajši prekinitvi ta teden tudi obnovila napade na energetsko infrastrukturo in številni prebivalci so še vedno brez elektrike in ogrevanja, medtem ko temperature ostajajo krepko pod lediščem.

    Ukrajinski in ruski pogajalci ob posredovanju ZDA danes nadaljujejo pogovore v Abu Dabiju, na katerih si prizadevajo najti rešitev za končanje vojne v Ukrajini. FOTO: Ukrainian Armed Forces/Reuters
    Ukrajinski in ruski pogajalci ob posredovanju ZDA danes nadaljujejo pogovore v Abu Dabiju, na katerih si prizadevajo najti rešitev za končanje vojne v Ukrajini. FOTO: Ukrainian Armed Forces/Reuters

    55.000 padlih ukrajinskih vojakov

    Za francosko televizijo France 2 je Zelenski povedal, da ocenjujejo, da je v vojni z Rusijo bilo ubitih okoli 55.000 vojakov. Pred tem je sicer za NBC lani dejal, da ocenjuje, da je žrtev nekje 46.000.

    Dmitrij Peskov, tiskovni predstavnik Kremlja, je v sredo povedal, da »so vrata za mirno rešitev odprta«, vendar bodo ruske sile nadaljevale boj, dokler Kijev ne sprejme »odločitev«, ki bi lahko privedle do konca vojne. Iz Moskve so sporočili, da se bo vojna nadaljevala, dokler Ukrajina ne bo privolila v njihove pogoje. Dejali so tudi, da ne bodo tolerirali evropskih vojsk na ukrajinskem ozemlju, kar Kijev vidi kot ključen pogoj za verodostojne varnostne zaveze.

    V znak usklajenosti v vojni je ruski predsednik Vladimir Putin v sredo poklical kitajskega predsednika Xi Jinpinga, oba pa sta pohvalila moč dvostranskih vezi.

    Rusija je kljub pogajanjem to noč nadaljevala napade na Ukrajino. FOTO: Reuters
    Rusija je kljub pogajanjem to noč nadaljevala napade na Ukrajino. FOTO: Reuters

    Macron želi obnoviti stik s Putinom

    Kremelj se je prav tako odzval na izjave francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki je povedal, da si želi obnoviti stik s Putinom glede vojne v Ukrajini. Po poročanju Reutersa je Kremelj potrdil, da potekajo tehnični pogovori med Rusijo in Francijo, vendar niso navedli podrobnosti ali namigov na morebitni pogovor med Putinom in Macronom. Diplomski viri v Parizu pa so povedali, da se je najvišji diplomat Macronove vlade, Emmanuel Bonne, v torek srečal z ruskimi uradniki v Kremlju.

    Visoki diplomati EU, ki so se sestali v sredo, so odobrili dolgo pričakovano posojilo Ukrajini v višini 90 milijard evrov. Ta finančna pomoč je ključna za Ukrajino, ki se že mesece sooča z brutalnimi ruskimi napadi, ki škodijo njenim energetskim in ogrevalnim sistemom, medtem ko v državi vladajo zimske razmere z zelo nizkimi temperaturami.

    Sankcije pomembno vplivajo na rusko gospodarstvo

    Sankcije, ki jih je Evropska unija uvedla proti Rusiji zaradi njene invazije na Ukrajino, pomembno vplivajo na rusko gospodarstvo, pravi odposlanec EU za sankcije David O’Sullivan. Po njegovih besedah so sankcije pripomogle k resnim gospodarskim težavam v Rusiji, ki se sooča z zmanjšanjem prihodkov od nafte, inflacijo in visokimi obrestnimi merami, poroča BBC.

    O’Sullivan meni, da bi lahko rusko gospodarstvo do leta 2026 postalo nevzdržno zaradi popačenja, ki ga je povzročila vojna, saj so se sredstva usmerila v vojaško gospodarstvo na račun civilnega. EU je uspelo preprečiti ponovni izvoz kritičnih proizvodov v Rusijo, vendar so obvozi, predvsem čez Kitajsko in druge države, še vedno problematični.

    Kljub uspehom, kot je blokiranje ruskih »senčnih flotov« (tankerska plovila, ki prevažajo rusko nafto) in zmanjšanje ponovnega izvoza, se EU sooča z obtožbami, da ni dovolj učinkovita. ZDA so kritizirale EU zaradi trgovinskih sporazumov z Indijo, ki niso vsebovali novih sankcij za nakup ruske nafte.

    O’Sullivan je obrnil pozornost na pomembnost sodelovanja z Indijo, saj ta predstavlja ključno gospodarsko partnerico, kljub nesoglasjem glede zunanje politike. EU si še naprej prizadeva zmanjšati prodajo zahodne tehnologije, ki se uporablja v ruskih vojaških napravah, čeprav je opozoril, da problem ni povsem odpravljen, piše BBC.

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Obramba

    Ukrajina ima načrt B: postati bo morala jekleni ježevec

    Ukrajina vse bolj dvomi, da bi se v morebitnem mirovnem dogovoru lahko zanesla na varnostna jamstva zaveznikov.
    4. 2. 2026 | 06:43
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Življenje v Kijevu ob napadih in mrazu: »Nenehno mislimo na preživetje«

    Rusko obstreljevanje, energetska kriza in nizke temperature so Ukrajince postavili pred velike preizkušnje, a jih tudi dodatno povezali.
    Jure Kosec 3. 2. 2026 | 19:09
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Obljubljen usklajen vojaški odziv Zahoda

    Po sklenitvi premirja bo Natova vojska na voljo, je Ukrajincem obljubil Rutte.
    Boris Čibej 3. 2. 2026 | 15:21
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Globalno

    Zahod in Ukrajina potapljata rusko floto v senci

    Prihodki Rusije od nafte in plina bodo morda kmalu padli pod deset milijard dolarjev na mesec, kar bi močno prizadelo državne finance.
    The Economist 3. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Zelenski: Rusija napade vse bolj usmerja v železniško logistiko

    Ruska vojska se še naprej osredotoča na teror proti logistiki, pravi Zelenski. V Nemčiji aretacija petih zaradi domnevnega kršenja sankcij EU proti Rusiji.
    2. 2. 2026 | 09:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    EU in Ukrajina

    Bruselj omahuje glede pogovorov s Putinom

    Evropskim državam še ni uspelo zagotoviti, da bi postale aktiven del mirovnega procesa.
    Peter Žerjavič 1. 2. 2026 | 20:33
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Po Trumpovi prošnji Putin preusmeril napade

    Obstreljevanje na daljavo se je nadaljevalo s podobno intenzivnostjo, le tarča niso bili več energetski objekti.
    Boris Čibej 30. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Kolumna

    Evropa našla orožje, ki se ga boji celo Donald Trump

    Nogomet bo dobil še večji vpliv v letu 2026, ko je na sporedu svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi, najmočnejša je Evropa.
    Jernej Suhadolnik 2. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Politični obračuni

    Evropski socialisti pozivajo EPP: Izključite SDS in Janšo

    Politična skupina S&D se v ljubljanski izjavi zavzema za obrambo suverenosti in demokracije »pred skrajno desnimi trumpovskimi trojanskimi konji«.
    Peter Žerjavič 5. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Slovenija

    Žvižgaču, ki je razkril resne napake in ostal brez službe, 750 evrov mesečnega nadomestila

    Ker je 28-letnik menda hranil zaupne podatke dispečerske službe, je še v kazenskem postopku.
    Aleksander Brudar 4. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Drugi tir

    Prvi vlak po drugem tiru pelje 11. marca z dizelsko lokomotivo

    Komercialne vožnje z vlakom šele čez eno leto. Najtežji del velike naloge bo vendarle opravljen marca, poslej le še rutina.
    Boris Šuligoj 4. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

    Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

    »Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

    Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    mirovni pogovoriRusija-Ukrajinavojna v UkrajiniVolodimir ZelenskiVladimir PutinEmmanuel Macron

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Vreme

    V Ratečah je zapadlo več kot 40 centimetrov snega

    ARSO je izdal opozorilo, da je predvsem na območju Julijskih Alp velika nevarnost snežnih plazov.
    5. 2. 2026 | 11:34
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Olimpijske igre

    Tina Maze ne načrtuje vrnitve v slogu Lindsey Vonn

    Nekdanja smučarka Tina Maze je za španski AS, ki jo je primerjal s teniškim igralcem Andyjem Murrayjem, povedala, da nima želje po vrnitvi v karavano.
    5. 2. 2026 | 11:13
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Zakaj za pasji kakec dobimo globo, za mačjega pa ne? Zakon, ki razjezi lastnike

    Pasji lastniki so pod strogim nadzorom: povodci, vrečke, globe. Kaj pa mačke, ki se prosto sprehajajo po sosedovih vrtovih?
    Kaja Berlot 5. 2. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vreme

    Hrvaško obalo zajel hud ciklon z osem metrskimi valovi

    Gasilci so prejeli okoli 200 klicev na pomoč zaradi poplav, morje pa se je razlilo vzdolž celotne obale v Kaštelih.
    5. 2. 2026 | 10:57
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Mladinska LP

    V Kölnu navijači postavili rekord

    Tekmo mladinske lige prvakov med Kölnom in Interjem si je ogledalo rekordnih 50 tisoč ljudi.
    5. 2. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Zakaj za pasji kakec dobimo globo, za mačjega pa ne? Zakon, ki razjezi lastnike

    Pasji lastniki so pod strogim nadzorom: povodci, vrečke, globe. Kaj pa mačke, ki se prosto sprehajajo po sosedovih vrtovih?
    Kaja Berlot 5. 2. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vreme

    Hrvaško obalo zajel hud ciklon z osem metrskimi valovi

    Gasilci so prejeli okoli 200 klicev na pomoč zaradi poplav, morje pa se je razlilo vzdolž celotne obale v Kaštelih.
    5. 2. 2026 | 10:57
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Mladinska LP

    V Kölnu navijači postavili rekord

    Tekmo mladinske lige prvakov med Kölnom in Interjem si je ogledalo rekordnih 50 tisoč ljudi.
    5. 2. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Ponudba vseh ponudb: Hyundai združil popuste, financiranje in prihodnost

    Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    40 let ustvarjanja voditeljstva in vpliva na IEDC – Poslovni šoli Bled

    Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

    Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

    Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
    Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

    Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

    Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Več miru za vas, več varnosti za vaše starše doma – brezplačna E-oskrba

    Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 11:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

    Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Februarja v Kranju Prešernov smenj in Krančkov karneval

    8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    GRADBENIŠTVO

    Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

    V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:53
    Preberite več

