Witkoff: ZDA, Ukrajina in Rusija so se dogovorile o izmenjavi 314 zapornikov

V Abu Dabiju poteka drugi dan mirovnih pogovorov med Rusijo in Ukrajino pod vodstvom ZDA. Vodja ukrajinskih pogajalcev Rustem Umerov, vodja ukrajinskega sveta za nacionalno varnost in obrambo, je v sredo na omrežju X objavil, da »so bili pogovori vsebinski in produktivni, osredotočeni na konkretne korake in praktične rešitve«.

Povedal je, da bodo pogovori danes potekali podobno kot včeraj: tristranska posvetovanja, delo v skupinah in nato usklajevanje stališč. Nekdanji ukrajinski obrambni minister je pred tem ob začetku dvodnevnih pogovorov ponovil, da si Kijev prizadeva za pravičen in trajen mir.

ZDA, Ukrajina in Rusija so se danes dogovorile o izmenjavi 314 zapornikov, kar predstavlja prvo takšno izmenjavo v petih mesecih, je sporočil posebni odposlanec ZDA Steve Witkoff. Poudaril je, da je ta rezultat plod podrobnih in produktivnih mirovnih pogovorov, ki, čeprav še vedno potrebujejo veliko dela, dokazujejo, da dosledno diplomatsko angažiranje prinaša konkretne rezultate in spodbuja prizadevanja za konec vojne v Ukrajini. Witkoff je napovedal, da bodo pogovori nadaljevali, pri čemer se pričakuje nadaljnji napredek v prihodnjih tednih, poroča Guardian.

Zelenski je sicer že pred tem napovedal, da se pričakuje izmenjava zapornikov.

Kako blizu sta strani k mirovnemu dogovoru glede Ukrajine? Pot do možnega miru ostaja zapletena, saj Moskva še naprej vztraja pri maksimalnig teritorialnih zahtevah do Ukrajine, piše Guardian. Ameriški državni sekretar, Marco Rubio, je prejšnji teden dejal, da so pogajanja odvisna od enega samega, zelo spornega vprašanja zemlje oz. teritorija. Kremlj je večkrat izjavil, da mora vsak mirovni dogovor vključevati predajo celotnega vzhodnega Donbasa Ukrajine, vključno z območji, ki so še vedno pod ukrajinsko kontrolo. Kijev je te pogoje zavrnil, čeprav je Zelenski dejal, da je pripravljen razmisliti o alternativnih rešitvah, vključno z umikom ukrajinskih vojakov iz delov vzhoda in ustanovitvijo demilitarizirane cone. Ameriški uradniki so pritiskali na Ukrajino, naj se odpove Donbasu, obljubljajoč varnostne garancije le, če Kijev najprej soglaša s predajo ozemlja. Tudi če bi bil dosežen kakšen kompromis glede ozemlja, bi ostale druge ovire, navaja Guardian. Moskva je povedala, da ne bo tolerirala evropskih vojakov na ukrajinskem ozemlju, kar Kijev vidi kot ključno za varnostne garancije. Kremlj je prav tako zahteval stroge omejitve glede velikosti ukrajinske vojske, kar je pogoj, ki ga je Zelenski večkrat zavrnil.

Rusija pa je danes sporočila, da je bil v pogovorih napredek. »Nedvomno je napredek, stvari se premikajo v dobro, pozitivno smer,« je za državne medije povedal odposlanec ruskega predsednika Kiril Dmitrijev. Hkrati je evropskim državam znova očital poskuse, da »bi ovirale ta proces«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v svojem večernem videonagovoru poudaril, da je ključno, da pogovori vodijo k resničnemu miru in ne ponudijo Rusiji nove priložnosti za nadaljevanje vojne. Ukrajinski partnerji, je dejal, morajo izvajati večji pritisk na Moskvo, njegove besede povzema Guardian.

Rusija je nadaljevala napade Rusija je kljub pogajanjem to noč nadaljevala napade na Ukrajino. V napadu z droni na Kijev sta bili ranjeni ženski, je na telegramu sporočila policija. Droni so zadeli okrožje Solomjanka v zahodnem delu prestolnice in poškodovali več stanovanjskih blokov. Poročali so tudi o škodi v drugih delih prestolnice. Med drugim so bili zadeti stanovanjske stavbe in veliko parkirišče, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Kijev je bil v zadnjih tednih pogosto tarča ruskih zračnih napadov. Rusija je po krajši prekinitvi ta teden tudi obnovila napade na energetsko infrastrukturo in številni prebivalci so še vedno brez elektrike in ogrevanja, medtem ko temperature ostajajo krepko pod lediščem.

Ukrajinski in ruski pogajalci ob posredovanju ZDA danes nadaljujejo pogovore v Abu Dabiju, na katerih si prizadevajo najti rešitev za končanje vojne v Ukrajini. FOTO: Ukrainian Armed Forces/Reuters

55.000 padlih ukrajinskih vojakov

Za francosko televizijo France 2 je Zelenski povedal, da ocenjujejo, da je v vojni z Rusijo bilo ubitih okoli 55.000 vojakov. Pred tem je sicer za NBC lani dejal, da ocenjuje, da je žrtev nekje 46.000.

Dmitrij Peskov, tiskovni predstavnik Kremlja, je v sredo povedal, da »so vrata za mirno rešitev odprta«, vendar bodo ruske sile nadaljevale boj, dokler Kijev ne sprejme »odločitev«, ki bi lahko privedle do konca vojne. Iz Moskve so sporočili, da se bo vojna nadaljevala, dokler Ukrajina ne bo privolila v njihove pogoje. Dejali so tudi, da ne bodo tolerirali evropskih vojsk na ukrajinskem ozemlju, kar Kijev vidi kot ključen pogoj za verodostojne varnostne zaveze.

V znak usklajenosti v vojni je ruski predsednik Vladimir Putin v sredo poklical kitajskega predsednika Xi Jinpinga, oba pa sta pohvalila moč dvostranskih vezi.

Rusija je kljub pogajanjem to noč nadaljevala napade na Ukrajino. FOTO: Reuters

Macron želi obnoviti stik s Putinom

Kremelj se je prav tako odzval na izjave francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki je povedal, da si želi obnoviti stik s Putinom glede vojne v Ukrajini. Po poročanju Reutersa je Kremelj potrdil, da potekajo tehnični pogovori med Rusijo in Francijo, vendar niso navedli podrobnosti ali namigov na morebitni pogovor med Putinom in Macronom. Diplomski viri v Parizu pa so povedali, da se je najvišji diplomat Macronove vlade, Emmanuel Bonne, v torek srečal z ruskimi uradniki v Kremlju.

Visoki diplomati EU, ki so se sestali v sredo, so odobrili dolgo pričakovano posojilo Ukrajini v višini 90 milijard evrov. Ta finančna pomoč je ključna za Ukrajino, ki se že mesece sooča z brutalnimi ruskimi napadi, ki škodijo njenim energetskim in ogrevalnim sistemom, medtem ko v državi vladajo zimske razmere z zelo nizkimi temperaturami.

Sankcije pomembno vplivajo na rusko gospodarstvo

Sankcije, ki jih je Evropska unija uvedla proti Rusiji zaradi njene invazije na Ukrajino, pomembno vplivajo na rusko gospodarstvo, pravi odposlanec EU za sankcije David O’Sullivan. Po njegovih besedah so sankcije pripomogle k resnim gospodarskim težavam v Rusiji, ki se sooča z zmanjšanjem prihodkov od nafte, inflacijo in visokimi obrestnimi merami, poroča BBC.

O’Sullivan meni, da bi lahko rusko gospodarstvo do leta 2026 postalo nevzdržno zaradi popačenja, ki ga je povzročila vojna, saj so se sredstva usmerila v vojaško gospodarstvo na račun civilnega. EU je uspelo preprečiti ponovni izvoz kritičnih proizvodov v Rusijo, vendar so obvozi, predvsem čez Kitajsko in druge države, še vedno problematični.

Kljub uspehom, kot je blokiranje ruskih »senčnih flotov« (tankerska plovila, ki prevažajo rusko nafto) in zmanjšanje ponovnega izvoza, se EU sooča z obtožbami, da ni dovolj učinkovita. ZDA so kritizirale EU zaradi trgovinskih sporazumov z Indijo, ki niso vsebovali novih sankcij za nakup ruske nafte.

O’Sullivan je obrnil pozornost na pomembnost sodelovanja z Indijo, saj ta predstavlja ključno gospodarsko partnerico, kljub nesoglasjem glede zunanje politike. EU si še naprej prizadeva zmanjšati prodajo zahodne tehnologije, ki se uporablja v ruskih vojaških napravah, čeprav je opozoril, da problem ni povsem odpravljen, piše BBC.