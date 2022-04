Rusko raketno križanko zajel požar

7.40 Ruska vojska po lastnih navedbah prevzela nadzor nad večino Mariupolja

V Ukrajini se spopadi krepijo na vzhodu države. Ruska vojska je sicer po lastnih navedbah prevzela nadzor nad večino Mariupolja, so sporočili iz ruskega obrambnega ministrstva. Preostale ukrajinske sile pa naj bi blokirali, so dodali. Ukrajinska stran teh navedb ni potrdila.

Ameriški inštitut ISW pa ocenjuje, da bodo ruske sile verjetno prevzele nadzor nad mestom v prihodnjem tednu, poroča nemška tiskovna agencija DPA. O novih smrtnih žrtvah med drugim poročajo iz Harkova. Po raketnem napadu ruskih sil so umrli štirje civilisti, deset pa jih je bilo ranjenih, je sporočil tamkajšnji guverner Oleg Sinegubov. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je sporočil, da so ruske sile na severu države za seboj pustile veliko število min in granat, ki jih sedaj odstranjujejo.

V svojem rednem nočnem nagovoru se je zahvalil Poljski in baltskim državam za njihovo podporo po obisku štirih predsednikov v Kijevu. Pomembno je, da so predsedniki obiskali Borodjanko, kjer so se prepričali o grozotah, je dejal. »Za predsednike je to še en argument, da ostreje pozivajo k oprijemljivim sankcijam proti Rusiji,« je povedal. Ob tem je Zelenski znova pozval Evropsko unijo, naj se odreče ruskim energentom.

7.40 Poškodovana ruska raketna križarka

Medtem ko se v Ukrajini nadaljuje spopadi predvsem na vzhodu države, pa iz Črnega morja poročajo o huje poškodovani ruski raketni križarki, ki jo je zajel požar. Ukrajinska stran sicer trdi, da so eno glavnih ladij ruske mornarice zadele ukrajinske rakete.

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je na križarki Moskva izbruhnil požar, ki je zajel tudi strelivo, ki je eksplodiralo. »Ladja je huje poškodovana,« so dodali. Ob tem še preučujejo, kaj je povzročilo požar, posadko pa so evakuirali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pred tem je guverner Odese Maksim Marčenko preko Telegrama sporočil, da so ukrajinske rakete zadele ladjo in jo huje poškodovale. Svetovalec ukrajinskega predsednika Oleksij Arestovič pa je sporočil, da se je s križarko zgodilo nekaj presenetljivega in da ne razumejo točno, kaj se je zgodilo. »Počasi gori. Točno sedaj. In zaradi razburkanega morja ni jasno, ali bo lahko pomoč prišla do nje,« je sporočil v objavi na portalu youtube.

Raketna križarka Moskva, ki so jo zgradili v ukrajinskem Mikolajivu, je v uporabi od začetka 80. let prejšnjega stoletja. S 510-člansko posadko je med drugim služila tudi v konfliktu v Siriji, kjer je varovala ruske sile v oporišču Hmeimim. Gre tudi za križarko, ki je ob začetku invazije na Ukrajino zahtevala predajo ukrajinskih sil na Kačjem otoku.

6.55 Rusija uvedla sankcije proti ameriškim kongresnikom in kanadskim senatorjem

Rusija je v sredo v odgovor na sankcije, ki so jih zaradi ruske invazije na Ukrajino sprejele ZDA in Kanada, uvedla sankcije proti 398 članom ameriškega zveznega kongresa in 87 članom kanadskega senata. V Moskvi so ob tem napovedali, da bodo sledile še dodatne sankcije.

Rusko zunanje ministrstvo je sporočilo, da načrtuje dodatne ukrepe zaradi sankcij, ki jih proti Rusiji zaradi invazije na Ukrajino uvajajo ZDA ter zaradi kratkovidne politike Kanade, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Ob upoštevanju sankcij, ki jih ZDA nenehno uvajajo, so v bližnji prihodnosti načrtovani nadaljnji ruski protiukrepi,« je sporočilo zunanje ministrstvo v Moskvi. Sankcije med drugim vključujejo prepoved potovanj v Rusijo.