Rusija v obsežnem napadu prestregla 209 ukrajinskih dronov

Rusija je sporočila, da je ponoči in danes zjutraj prestregla 209 ukrajinskih dronov, ki so izvajali obsežen napad na ruska območja, predvsem v regijah Kursk, Nižni Novgorod in Belgorod, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V tem napadu je bilo poškodovano industrijsko podjetje v Nižnem Novgorodu, po poročilih smrtnih žrtev ni.

Prejšnji dan je Ukrajina proti Rusiji poslala 251 dronov. Pri raketnem napadu v Belgorodu sta umrli dve osebi, medtem ko je tisoč ljudi v štirih naseljih ostalo brez elektrike, kot je sporočil guverner Belgoroda Vjačeslav Gladkov.

Ukrajinski droni so po navedbah Moskve napadli tudi rusko okupirani del regije Herson na jugu Ukrajine, pri čemer so bili ubiti štirje civilisti, poroča STA.

Guverner okupiranega dela Hersona Vladimir Saldo je na telegramu sporočil, da so brezpilotniki napadli civilna vozila na avtocesti in terjali štiri življenja.

V Kijevu se na navedbe niso odzvali, sicer pa so večkrat zanikali, da bi ciljali civiliste na območjih, ki jih zaseda Rusija, še poroča STA.

Ukrajinske oblasti v regiji Herson so medtem po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile, da je bil v ruskih napadih na istoimensko glavno mesto regije ubit starejši moški.

Kijev kot odgovor na vsakodnevne napade povečuje odziv

Kijev napade na rusko energetsko in naftno infrastrukturo povečuje kot odziv na vsakodnevne ruske napade na ukrajinska mesta, ki pogosto povzročajo izpade elektrike in ogrevanja.

Rusija je ponoči nad Ukrajino poslala 154 dronov in raket, polovico so ukrajinske sile prestregle. Posledicam napada je podlegla železniška in energetska infrastruktura v regijah Poltava in Sumi, več kot tisoč ljudi je ostalo brez elektrike.

Ukrajinski in drugi mediji poročajo še, da so trije droni dosegli naftno rafinerijo blizu ruskega mesta Tjumen, ki leži za Uralom v zahodni Sibiriji in je od ukrajinske meje oddaljeno več kot 2000 kilometrov. Drone naj bi sicer po navedbah regionalnih oblasti sestrelili, poročil o škodi ni bilo, poroča STA.

V napadih je bila po navedbah oblasti v Ukrajini poškodovana železniška in energetska infrastruktura v ukrajinskih regijah Poltava in Sumi, zaradi česar je več kot tisoč odjemalcev ostalo brez elektrike, še poroča AFP.

Ruske sile zavzele dve ukrajinski vasi

Medtem je rusko ministrstvo za obrambo sporočilo, da so ruske sile zavzele dve vasi v Ukrajini, poroča Reuters. Kot je navedlo ministrstvo, gre za vas Novovasilivka v jugovzhodni regiji Zaporožje in vas Fedorivka v vzhodni regiji Doneck.

Poročila z bojišča Reuters ni mogel neodvisno preveriti.