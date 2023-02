Rusija v Varnostnem svetu ZN zahtevala neodvisno preiskavo eksplozije

Ruski veleposlanik pri ZN Vasilij Nebenzija je v torek na posebnem zasedanju Varnostnega sveta ZN o eksplozijah na plinovodu Severni tok pod Baltskim morjem zahteval neodvisno preiskavo incidenta pod vodstvom generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa.

Nebenzija je dejal, da njemu zaupajo, ne zaupajo pa preiskavi, ki jo izvajajo Danska, Nemčija in Švedska. Septembra lani je prišlo do eksplozije na plinovodu iz Rusije v Evropo in za zdaj vzroki še niso jasni, čeprav obtožbe letijo na vse strani. Rusija namiguje na krivdo ZDA, ki to zavračajo in namigujejo, da bi lahko bila kriva Rusija.

Nebenzija je dejal, da obstajajo dokazi, da je bil blizu plinovoda podtaknjen eksploziv v času vojaških vaj zveze Nato lansko poletje. Pri tem se je opiral le na poročilo ameriškega novinarja Seymourja Hersha, ki se sklicuje na zaupne vire v ameriški vladi. Ruski veleposlanik je zatrdil, da novinar govori resnico.

Ameriške veleposlanice Linde Thomas Greenfield ni bilo na zasedanje, kamor je poslala diplomata Johna Kelleyja. Ta je dejal, da gre za prozoren poskus odvračanja pozornosti od prihajajočega posebnega zasedanja Generalne skupščine ZN o Ukrajini ob obletnici ruske agresije.