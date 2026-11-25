Po analizi več kot 11 milijonov zapisov ruske statistične agencije Rosstat je vojna v Ukrajini od februarja 2022 zahtevala najmanj 490.334 življenj ruskih vojakov. Dejansko število žrtev bi lahko bilo še precej večje.

Podatke je analiziral BBC Russian, ki je pridobil dostop do več kot 11 milijonov zapisov o smrtih med letoma 2021 in septembrom 2026. Podatkovna zbirka je pricurljala po hekerskem napadu beloruske skupine Cyber Partisans BY in ukrajinske skupine Silent Crow. Rosstat je potrdil, da je bil tarča kibernetskega napada, vendar zanika, da bi napadalci odnesli zaščitene podatke.

BBC je skupaj z neodvisnim ruskim medijem Mediazona primerjal podatke z lastnim seznamom potrjenih smrti ruskih vojakov, ki ga od začetka invazije sestavlja na podlagi javno dostopnih virov. Ujemanje so našli v 90 odstotkih zapisov. BBC je doslej na podlagi uradnih objav, družbenih omrežij, novih spominskih obeležij in grobov potrdil smrt 290.012 ruskih vojakov. Vojaški strokovnjaki ocenjujejo, da ta seznam zajema od 45 do 55 odstotkov vseh smrtnih žrtev. Skupno število bi tako lahko znašalo med 527.295 in 644.471.

Kremelj brez komentarja V Moskvi danes niso želeli komentirati medijskega poročanja o žrtvah. »Edini organ, ki lahko uradno objavi podatke o žrtvah, je ministrstvo za obrambo Ruske federacije. Priporočam, da ne posvečate pozornosti nobenim drugim podatkom,« je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. STA

Največji delež žrtev med mladimi moškimi

Podatki razkrivajo tudi, kako močno je vojna spremenila vzorce umrljivosti v Rusiji. Leta 2025 je v vojni umrlo 65 odstotkov vseh Rusov, starih od 18 do 24 let, ki so tisto leto izgubili življenje. Med moškimi, starimi od 25 do 34 let, je bil ta delež 59-odstoten. Le v starostni skupini od 45 do 54 let je med vzroki smrti več življenj zahtevala srčno-žilna bolezen kot vojna.

Povprečna starost padlih ruskih vojakov se je medtem od začetka invazije zvišala. V prvem letu vojne je znašala 34 let, leta 2025 pa že 40 let. BBC to pripisuje vključevanju zapornikov in pogodbenih vojakov v rusko vojsko.

Nesorazmerno velik delež izgub prihaja iz nekaterih najrevnejših ruskih regij v vzhodni Sibiriji. Moški iz Tive, Burjatije in Zabajkalskega okraja imajo od 20- do 25-krat večjo verjetnost, da bodo umrli v vojni, kot prebivalci Moskve in Sankt Peterburga.

Analiza je razkrila tudi razsežnost izgub v posameznih delih Ukrajine. Za nadzor nad desetimi ukrajinskimi vasmi, v katerih je pred vojno skupaj živelo 12.000 ljudi, je umrlo približno 20.000 ruskih vojakov. V bojih za vas Andrijivka južno od Bahmuta v Doneški regiji je življenje izgubilo 1122 ruskih vojakov. Pred vojno je v vasi živelo le 74 ljudi.

Med padlimi tudi več tisoč tujih državljanov

Po analizi podatkov Rosstata je med vojaki, ki so umrli na ruski strani, najmanj 5017 tujih državljanov. Med njimi je 1031 Uzbekov in 720 Tadžikov. Ukrajince so iz te statistike izključili, da v številke ne bi zajeli civilnih žrtev.

BBC opozarja, da gre za konservativno oceno. Dvojni državljani so namreč v podatkovni zbirki vodeni kot Rusi, prav tako v njej ni podatkov o severnokorejskih vojakih, ki so leta 2024 sodelovali pri odbijanju ukrajinskega vdora na rusko ozemlje. BBC je z analizo satelitskih posnetkov in uradnih fotografij novega spominskega obeležja v Pjongjangu ugotovil, da so tam umrli 2304 severnokorejski vojaki.

Rusija od začetka invazije februarja 2022 ne objavlja uradnih podatkov o vojaških izgubah. Pred dvema letoma je Rosstat prenehal objavljati tudi podatke o smrtih zaradi zunanjih vzrokov, ki so raziskovalcem omogočali ocenjevanje števila padlih vojakov.

Tudi nova analiza ima omejitve. Med drugim je bilo v podatkovni zbirki zajetih le 70 odstotkov smrti vojakov iz okupiranih ukrajinskih regij Doneck in Lugansk, ki so se borili v ruski vojski.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je julija 2026 ukrajinske vojaške izgube ocenil na približno 50.000 mrtvih. Po drugi strani je anonimna spletna stran UA Losses, ki prav tako zbira podatke iz javno dostopnih virov, evidentirala 115.952 ukrajinskih smrtnih žrtev.

BBC ugotavlja, da ruski podatki sicer niso popolni, vendar v kombinaciji z lastno raziskavo potrjujejo doslej opažene trende. Za primerjavo: v desetletni sovjetski vojni v Afganistanu, ki se je končala leta 1989, je umrlo približno 15.000 pripadnikov Rdeče armade. Po ocenah je življenje izgubilo tudi približno milijon afganistanskih civilistov.