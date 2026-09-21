Enotna Rusija z dvotretjinsko večino v parlamentu

Vladajoča ruska stranka Enotna Rusija je prepričljivo zmagala na parlamentarnih volitvah. Po preštetju skoraj vseh glasov je prejela 57,83 odstotka podpore in bo imela v dumi 355 poslanskih sedežev, je danes sporočila osrednja volilna komisija. To je najboljši rezultat v zgodovini stranke, ki bo tako ohranila dvotretjinsko večino.

Po preštetju več kot 95 odstotkov glasovnic, vključno z elektronskimi glasovi, izidi s tridnevnih volitev kažejo, da je Enotna Rusija osvojila 355 sedežev v 450-članskem spodnjem domu parlamenta, je sporočila predsednica volilne komisije Eva Pamfilova.

To predstavlja povečanje za približno 20 sedežev in je najboljši rezultat v zgodovini stranke, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Pamfilova je uradno razglasila zmago Enotne Rusije, ki je prejela 57,83 odstotka glasov. To je porast v primerjavi z 49,8 odstotka glasov, ki jih je stranka osvojila leta 2021, ko so potekale zadnje volitve v dumo.

Stranka predsednika Vladimirja Putina, ki je na oblasti že več kot 20 let, je s tem ohranila dvotretjinsko večino, ki ji omogoča spremembe ustave. V dumi bodo po poročanju dpa odslej najverjetneje zastopane le štiri stranke namesto dosedanjih pet. Komunistična stranka je zasedla drugo mesto s 13,8 odstotka glasov in bo imela v dumi 40 sedežev, sledita ji ultranacionalistična stranka LDPR z 8,9 odstotka in 25 sedeži ter stranka Novi ljudje s 7,9 odstotka in 20 sedeži.

Pravična Rusija je dosegla 4,96 odstotka glasov in s tem po dosedanjih izidih za las zgrešila vstop v dumo. Predsednica volilne komisije Pamfilova je sicer nakazala, da ima stranka morda še vedno možnost za vstop v dumo, ko bodo prešteti še zadnji glasovi.

Edini protivojni opozicijski stranki Jabolko je vrhovno sodišče prepovedalo sodelovanje na volitvah. Kljub omejitvam na regionalni ravni je stranki presenetljivo uspelo vstopiti v regionalni parlament. V Novgorodu je namreč Jabolko prejelo okoli 12 tisoč glasov oziroma nekaj več kot šest odstotkov, kar je zadostovalo za vstop v regionalni parlament, poroča AFP.

»Mir, svoboda in življenje brez strahu - to so vrednote, ki so se dotaknile src in duš ljudi,« je stranka sporočila po izidu glasovanja. Volilna udeležba na ruskih parlamentarnih volitvah je bila sicer več kot 59-odstotna, je sporočila Pamfilova in se po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zahvalila Rusom za udeležbo kljub, kot je dejala, »psihološkemu pritisku« na državo.

Na volitvah pred petimi leti je na volišča prišlo slabih 52 odstotkov Rusov. Prve parlamentarne volitve v Rusiji od začetka ruske invazije v Ukrajini veljajo za preizkus javne podpore vojni. Predstavnike v dumi so tokrat prvič volili v Donbasu, ki je skoraj v celoti pod ruskim nadzorom, ter na drugih zasedenih ozemljih v Ukrajini.

Stranka predsednika Vladimirja Putina, ki je na oblasti že več kot 20 let, je ohranila dvotretjinsko večino, ki ji omogoča spremembe ustave. FOTO: Vyacheslav Prokofiev Via Reuters

Organizacije za nadzor demokracije, zahodne vlade in nasprotniki Kremlja opozarjajo, da volitve niso bile niti svobodne niti poštene, kritiki pa oblastem očitajo, da so izključile resnično opozicijo in strogo nadzorujejo politično prizorišče. Jabolko in Komunistična stranka sta se pritožili, da so več sto njunim opazovalcem preprečili spremljanje dogajanja na voliščih.

Javni uslužbenci so omenjali pritiske, naj glasujejo, pojavile pa so se tudi obtožbe o ponarejanju glasovnic, podobno kot na prejšnjih ruskih volitvah. Nekateri volivci so se pritožili, da niso prejeli volilnih kartic in da so bili brez svoje vednosti registrirani za spletno glasovanje.

Elektronsko glasovanje pa je bilo deležno kritik zaradi pomanjkanja preglednosti in zaskrbljenosti glede morebitnih manipulacij. Osrednja volilna komisija je medtem v nedeljo sporočila, da so v zadnjih dneh zabeležili več kot tisoč valov poskusov onemogočanja storitev, usmerjenih proti volilni infrastrukturi.

Med volitvami so iz Rusije poročali tudi o obsežnih ukrajinskih napadih z droni. Na glasovanju, ki je potekalo od petka do nedelje, je imelo člane nove dume pravico voliti več kot 110 milijonov Rusov. Volili so tudi poslance v regionalne parlamente v osmih regijah. Po podatkih volilne komisije je na različnih ravneh uprave potekalo skupno okoli 2200 volitev.