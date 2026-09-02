Rusija vse bolj drzno ustrahuje Evropo

Tako v Evropski uniji kot v severnoatlantskem zavezništvu so po spodletelem napadu z brezpilotnim letalnikom na letališču v Leipzigu napovedali, da bodo nadaljevali prizadevanja za odvračanje takšnih dejanj. Uradni Berlin je odgovornost za incident neposredno pripisal Rusiji.

»To je bil napad z uporabo vojaškega materiala, ki so ga izvedli ruski operativci na ozemlju EU. Tega ne bomo dopuščali,« je zatrdila predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. Če je bil namen Rusije prisiliti EU k premisleku o podpori Ukrajini, bo po prepričanju Nemke odziv nasproten.