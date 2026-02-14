Rusija z droni še naprej napada Ukrajino, ta ji vrača udarec

Ruska vojska je v noči na soboto izvedla nove napade z droni na cilje v Ukrajini. Iz regije Odesa poročajo o eni smrtni žrtvi, potem ko je ruski dron zadel stanovanjsko stavbo in povzročil požar. O napadih z droni poročajo tudi iz Rusije.

»Gasilci so požar hitro pogasili. Na žalost je v napadu umrla ženska,« je na telegramu zapisal guverner regije Odesa Oleg Kiper. Dodal je, da so eksplozije zaradi napadov z droni poškodovale tudi nekatere sosednje stavbe, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

V zadnjih 24 urah je bila v ruskem obstreljevanju regije Zaporožje ubita ena oseba, še tri pa so bile ranjene, je medtem sporočil vodja vojaške uprave v regiji Ivan Fedorov. Pri tem je opozoril, da so ruske sile v zadnjem dnevu izvedle 655 napadov na 41 naselij v regiji.

Zračna obramba je po navedbah ukrajinskih sil ponoči skupno sestrelila 91 od 112 ruskih dronov, poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform. Tarča napadov je bila tudi Rusija. Obrambno ministrstvo v Moskvi je sporočilo, da je zračna obramba ponoči sestrelila najmanj 20 ukrajinskih dronov, navaja ruska tiskovna agencija Tass.