Rusija z novimi napadi na Ukrajino

Rusija je davi znova izvedla niz raketnih napadov na Ukrajino. V regiji Herson je bil pri tem en človek ubit, trije pa ranjeni, medtem ko je bilo v regiji Dnipropetrovsk 25 ranjenih. Ukrajinske sile so sicer po navedbah Kijeva večino raket sestrelile.

Vojaška uprava Kijeva je na Telegramu sporočila, da je Rusija nov zračni napad na Ukrajino začela okrog 2.30 zjutraj. Ukrajinske zračne sile navajajo, da so letala nad državo spustila 18 raket, od katerih so jih 15 uničili, tudi nad Kijevom.

Med drugim je bil v Hersonu po navedbah tamkajšnjih vojaških oblasti ubit en človek, še trije, vključno z otrokom, pa so utrpeli poškodbe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ena od glavnih tarč tokratnega obstreljevanje je bilo mesto Pavlohrad blizu Dnipra v regiji Dnipropetrovsk. Glede na sporočilo vojaškega guvernerja Serhija Lisaka je bilo ranjenih 25 ljudi, med njimi trije otroci.

Poleg tega je bilo poškodovanih več deset stanovanjskih blokov in družinskih hiš, šest šol in vrtec ter pet trgovin, navajajo regionalne oblasti, ki so dogajanje opisale kot »tragično noč in jutro«.

Ruski predstavniki, ki jih navaja britanski BBC, trdijo, da so bile tarča napadov kapacitete za prihajajočo ukrajinsko ofenzivo. Med drugim naj bi bila zadeta železniška infrastruktura in skladišča goriva.

Moskva je nedavno obnovila silovite raketne napade na Ukrajino, pri čemer je bilo v petek v mestu Uman ubitih 23 ljudi.

Nove napade izvaja v luči ukrajinskih priprav na dolgo pričakovano protiofenzivo. Ukrajina napoveduje, da bo ruske sile pregnala z ozemlja, ki so ga na vzhodu in jugu države zasedle po invaziji februarja 2022.