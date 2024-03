Rusija z obsežnim napadom nad ukrajinsko energetsko infrastrukturo

Ruske sile so Ukrajino ponoči napadle z okoli 90 raketami in 60 droni, je danes povedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V enem od teh napadov so bili uničeni daljnovodi, ki napajajo jedrsko elektrarno v Zaporožju, prav tako so napadalci zadeli jez največje hidroelektrarne na reki Dneper.

»Sovražnik trenutno izvaja največji napad na ukrajinsko energetsko infrastrukturo v zadnjem času,« je na facebooku opozoril minister za energetiko German Galuščenko. Kot navaja francoska tiskovna agencija, je ruski napad uničil eno od dveh povezav zaporoške nuklearke, ki sicer ne deluje.

Da so razmere izjemno resne ter da grozi nevarnost izrednih razmer, je opozoril ukrajinski upravljavec omrežja nukleark Energoatom.

Med ruskim napadom na jez na Dnepru v zaporoški regiji je izstrelek zadel trolejbus, pri čemer so umrli potniki, je zapisal svetovalec župana zasedenega Mariupolja Petro Andrjuščenko.

Po besedah Zelenskega »svet vidi tarče ruskih teroristov popolnoma jasno: elektrarne in napeljave za preskrbo z energijo, jez hidroelektrarne, običajne stanovanjske stavbe, celo trolejbus«.

O napadih so poročali iz najmanj petih ukrajinskih regij, domnevno so zahtevali tudi smrtne žrtve, opozarjajo pristojni.