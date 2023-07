Rusija z raketami zadela stolpnico in sedež SBU v Dnipru

V ruskem raketnem napadu na Dnipro v osrednji Ukrajini je bilo v petek poškodovanih najmanj devet ljudi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je potrdil, da so izstrelki zadeli stolpnico in tamkajšnji sedež državne varnostne službe SBU. Ruske sile so že tretjič od začetka vojne ciljale to poslopje, je dejal župan Dnipra Boris Filatov.

Med ranjenci sta tudi dva najstnika, ki pa se zdravita doma, so potrdili ukrajinski reševalci.

Stavbi sta bili v večernem napadu večinoma prazni, saj je bila zadeta stolpnica šele nedavno dokončana, stanovanja pa so bila še na prodaj, navaja britanski BBC.

Do napada na četrto največje ukrajinsko mesto je prišlo nekaj ur po tem, ko so iz Rusije poročali o padcu sestreljene ukrajinske rakete na središče mesta Taganrog v obmejni regiji Rostov. Ob tem je bilo po navedbah ruskih reševalcev poškodovanih 14 ljudi.

Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Maria Zaharova je kmalu za tem sporočila, da si Rusija »pridržuje pravico do ostrih povračilnih ukrepov«, je na svoji spletni strani poročala ruska tiskovna agencija Tass.