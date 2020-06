FOTO:Rusija z zamudo obeležila 75. obletnico zmage nad nacizmom

Množična zborovanja so v Moskvi uradno še vedno prepovedana, toda za parado je bila narejena izjema. FOTO: Iliya Pitalev/ REUTERS

Ruski predsednik Vladimir Putin. FOTO: Sergey Pyatakov/ REUTERS

Rusija je z veliko vojaško parado v Moskvi danes obeležila 75. obletnico konca druge svetovne vojne. Parada, v kateri so poleg ruskih vojakov sodelovali tudi pripadniki oboroženih sil nekaterih drugih držav, bi morala potekati 9. maja, ko v Rusiji sicer obeležujejo zmago nad nacistično Nemčijo leta 1945.Toda te načrte je prekrižala pandemija novega koronavirusa, s katerim se je v Rusiji do danes okužilo že več kot 600.000 ljudi. Organizatorji so posledično morali parado prestaviti za skoraj dva meseca. Množična zborovanja so po poročanju BBC v Moskvi uradno še vedno prepovedana, toda za parado je bila narejena izjema.V današnji predstavitvi ruske vojaške moči je po podatkih ruskega obrambnega ministrstva sodelovalo 13.000 pripadnikov oboroženih sil. Letošnja parada je imela po mnenju analitikov še večjo simbolno noto kot sicer, saj bo v Rusiji prihodnji teden potekal referendum o spremembah ustave, ki bodo, v primeru da bodo potrjene, ruskemu predsednikuomogočile obstanek na oblasti tudi po letu 2024.»Naša dolžnost je, da se spominjamo, da so sovjetski ljudje utrpeli največjo škodo pri boju proti nacizmu,« jePutin povedal v svojem govoru na moskovskem Rdečem trgu. »Predvsem naši ljudje so bili tisti, ki so bili sposobni premagati grozovito, totalno zlo.«V drugi svetovni vojni je umrlo več kot 20 milijonov državljanov bivše Sovjetske zveze.