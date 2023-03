Rusija z zračnimi napadi nad več ukrajinskih mest

Rusija je ponoči izvedla nove zračne napade na cilje po vsej Ukrajini, od Harkova na severu do Odese na jugu in Žitomira na zahodu, v katerih je umrlo najmanj pet ljudi, več pa je bilo ranjenih. O eksplozijah so poročali tudi v Kijevu, kjer je 15 odstotkov gospodinjstev ostalo brez elektrike, okoli 40 odstotkov pa nima zagotovljenega ogrevanja.

Ena od ruskih raket je v kraju Zoločiv zadela hišo, pri čemer so umrli štirje civilisti, je sporočil guverner regije Lvov Maksim Kozicki. »V tem trenutku je znano, da so umrli štirje odrasli ljudje. Dva moška in dve ženski,« je še zapisal na telegramu.

O smrtni žrtvi je poročal tudi guverner regije Dnipropetrovsk. »Zaradi obstreljevanja je umrl 34-letni moški. Ranjena sta bila 28-letna ženska in 19-letni fant, ki sta trenutno že v bolnišnici,« je dejal guverner Sergej Lisak.

V eksploziji v okrožju Svjatošinski sta bila ranjena dva človeka, je župan Kijeva Vitalij Kličko zapisal na družbenih omrežjih. Prizadeto je bilo tudi južno kijevsko okrožje Holosijev. Brez elektrike je ostalo 15 odstotkov gospodinjstev v mestu, okoli 40 odstotkov prebivalcev pa zdaj nima zagotovljenega ogrevanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

FOTO: Gleb Garanich/Reuters

Ukrajinska jedrska elektrarna v Zaporožju je zaradi ruskega zračnega napada ostala brez električne energije in trenutno deluje s pomočjo dizelskih generatorjev, je sporočil ukrajinski jedrski operater Energoatom. »Zaradi napadov je bila prekinjena zadnja povezava med zasedeno jedrsko elektrarno Zaporožje in ukrajinskim elektroenergetskim sistemom,« so še zapisali v izjavi.

Tiskovni predstavnik ruskega jedrskega operaterja Rosenergoatom pa je Ukrajino obdolžil, da je brez očitnega razloga elektrarno odklopila iz električnega omrežja, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

V silovitih raketnih napadih je bil zadet tudi objekt energetske infrastrukture in poškodovana stanovanjska stavba v Odesi, je na telegramu sporočil vojaški guverner regije Maksim Marčenko. V regiji Harkov so po besedah guvernerja zaznali najmanj 15 napadov na stanovanjske zgradbe in infrastrukturo.

Med prizadetimi regijami so po navedbah britanskega BBC še Vinica in Rivne na zahodu države ter Dnipro in Poltava v osrednji Ukrajini.

Še vedno poteka tudi bitka v Bahmutu, ki je bil v zadnjem času v središču spopadov. Ukrajinska vojska trdi, da je odbila intenzivne ruske napade na mesto, ruske sile pa trdijo, da so prevzele nadzor nad vzhodno polovico mesta.