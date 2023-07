Rusija začasno odstopila od sporazuma o izvozu ukrajinskega žita

Rusija začasno odstopa od mednarodnega sporazuma o izvozu žita iz Ukrajine čez Črno morje, so danes sporočili iz Kremlja in navedli, da odločitev ni povezana z današnjim napadom na Krimski most, za katerega je odgovornost prevzela Ukrajina. Dodali so, da je Rusija pripravljena obnoviti sodelovanje, takoj ko bodo izpolnjeni zahtevani pogoji.

»Danes črnomorski sporazum preneha veljati. Kot je dejal predsednik Ruske federacije Vladimir Putin, je bil rok za izpolnitev naših zahtev 17. julij. Žal tisti del sporazuma, ki se nanaša na Rusijo, doslej ni bil uresničen,« je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Veljavnost sporazuma se bo sicer iztekla danes opolnoči po istanbulskem času oziroma ob 23. uri po srednjeevropskem.

Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Maria Zaharova je povedala, da je Rusija o odločitvi danes že obvestila Ukrajino, pa tudi Turčijo in Združene narode, ki so julija lani sodelovali pri pogajanjih za sklenitev sporazuma.

Peskov je dejal še, da se bo Rusija »nemudoma vrnila k izvajanju sporazuma, ko bodo izpolnjene zahteve,« poroča nemška tiskovna agencija DPA. Moskva je v preteklosti že večkrat zagrozila, da bo odpovedala sodelovanje pri sporazumu, če ne bodo dovolj odpravljene ovire za izvoz ruskega žita in gnojil.