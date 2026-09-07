Rusija zapira nemški konzulat in Goethejev inštitut

Rusija je danes odredila zaprtje nemškega konzulata v Sankt Peterburgu in vseh podružnic Goethejevega inštituta, osebju pa določila rok, do katerega morajo zapustiti državo. Moskva je ukrepe sprejela v odziv na odločitev Berlina, da zapre ruske diplomatske in kulturne ustanove po obtožbah o ruski vpletenosti v nedavni incident z dronom v Leipzigu.

Kot je objavilo rusko zunanje ministrstvo, bodo vse podružnice Goethejevega inštituta v Rusiji zaprte, zaposleni v nemških kulturnih centrih pa morajo državo zapustiti najkasneje do 13. septembra. Ministrstvo je hkrati odredilo zaprtje nemškega generalnega konzulata v Sankt Peterburgu najkasneje do 18. septembra, njegovo osebje pa so prav tako pozvali, naj zapustijo Rusijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Odnosi med Moskvo in Berlinom, napeti že od začetka ruske ofenzive na Ukrajino februarja 2022, so se prejšnji teden še dodatno zaostrili. Nemčija je namreč okrivila Rusijo za incident z dronom, opremljenim z eksplozivom, ki so ga v začetku avgusta odkrili na letališču v Leipzigu. V Berlinu so ocenili, da je šlo za hibridni napad.

Nemška vlada je zato napovedala zaprtje ruskega generalnega konzulata v Bonnu in prekinitev sporazuma, ki omogoča delovanje kulturnega središča Ruska hiša v Berlinu. Moskva, ki zanika kakršno koli vpletenost v incident, je v odgovor napovedala povračilne ukrepe, ki jih je sedaj uresničila.

Ruski predsednik Vladimir Putin je pred dnevi označil nemške ukrepe za hudo napako, zunanji minister Sergej Lavrov pa je v nedeljo obtožil Nemčijo, da je začela »pravo vojno« proti Rusiji. EU je sicer v zvezi z incidentom v Leipzigu izrazila solidarnost z Nemčijo in dejala, da je imel incident »vse znake državno sponzoriranega terorizma«.