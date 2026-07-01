Rusija zapira sedem železniških mejnih prehodov s Finsko, Estonijo in Latvijo

Rusija z današnjim dnem začasno ustavlja prehod ljudi, vozil in tovora čez sedem železniških mejnih prehodov s Finsko, Estonijo in Latvijo, je v torek zvečer sporočila ruska vlada. Odlok Moskve sicer ne navaja razlogov za takšno odločitev. Prav tako v njem ne piše, kako dolgo bodo omenjeni mejni prehodi zaprti, navaja bruseljski portal Politico.

Rusko ministrstvo za zunanje zadeve bo po navedbah ruske tiskovne agencije Tass o začasnem zaprtju železniških mejnih prehodov obvestilo vlade v Helsinkih, Talinu in Rigi.

Rusija začasno zapira pet mejnih prehodov s Finsko, in sicer Sankt Peterburg-Finljandski, Viborg, Vjartsilja, Ljutja in Svetogorsk. Na meji z Estonijo zapira mejni prehod Pečori-Pskovski, na meji z Latvijo pa prehod Pitalovo.

Na številnih finskih železniških mejnih prehodih z Rusijo tako rekoč ni bilo potniškega prometa, odkar so bile leta 2022 po ruski invaziji na Ukrajino prekinjene neposredne železniške povezave med Finsko in Rusijo, poroča Politico. Finska je nato decembra 2023 zaprla celotno mejo z Rusijo.

Prehoda Pečori na estonski meji in Pitalovo blizu Latvije pa sta do zdaj delovala. Neposredni leti med Rusijo in članicami EU sicer ostajajo prekinjeni, kopenski mejni prehodi z Rusijo pa so omejeni in zanje veljajo nacionalne omejitve.