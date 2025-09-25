Ruska vojaška letala prestregli tudi Američani in Madžari

Severnoameriško poveljstvo zračno-vesoljske obrambe (NORAD) je v sredo dvignilo bojna letala, da bi prestreglo formacijo štirih ruskih vojaških letal, ki so letela v mednarodnem zračnem prostoru v bližini Aljaske.

Čeprav pri NORAD-u poudarjajo, da tovrstni incidenti niso neobičajni in ne predstavljajo neposredne grožnje, se je dogodek zgodil v času povečanih napetosti med Rusijo in zvezo Nato, ki jih zaznamujejo številne provokacije v zračnem prostoru ob mejah zavezništva.

Združeno poveljstvo Združenih držav in Kanade, NORAD, je zaznalo in sledilo štirim ruskim vojaških letalom, ki so vstopila v Identifikacijsko cono zračne obrambe Aljaske (ADIZ). Kot poroča tiskovna agencija Reuters, je šlo za dva strateška bombnika dolgega dosega Tupoljev Tu-95 in dva lovca Suhoj Su-35.

Ruska vojaška letala so letela v mednarodnem zračnem prostoru v bližini Aljaske. Fotografija je simbolična. FOTO: Ramil Sitdikov/Reuters

NORAD se je na prisotnost ruskih letal odzval z aktivacijo lastnih zračnih sil. Po navedbah ameriške televizijske mreže CBS News so v zrak poslali eno letalo za zgodnje opozarjanje in nadzor E-3 Sentry, štiri bojne lovce F-16 in štiri leteče tankerje KC-135 za oskrbo z gorivom v zraku.

Namen operacije je bil, kot so sporočili, »pozitivna identifikacija in prestrezanje« ruskih letal.

Mednarodni prostor, a občutljivo območje

Iz poveljstva NORAD so poudarili, da ruska letala v nobenem trenutku niso vstopila v suvereni zračni prostor Združenih držav ali Kanade, temveč so ves čas ostala v mednarodnem zračnem prostoru.

Identifikacijska cona zračne obrambe (ADIZ) je namreč, kot pojasnjujejo, opredeljeno območje mednarodnega zračnega prostora, ki meji na nacionalni zračni prostor in kjer se zaradi nacionalne varnosti zahteva identifikacija vseh letal.

Čeprav NORAD, kot navaja Newsweek, tovrstne ruske aktivnosti označuje za »redne in ne nevarne«, se je zadnji incident zgodil v kontekstu vrste podobnih dogodkov, ki jih mnogi analitiki vidijo kot preizkušanje odzivnosti in pripravljenosti zavezništva Nato.

Sredin dogodek nad Aljasko je bil prvi po 26. avgustu, ko je v isti coni dve uri in dvajset minut letelo rusko izvidniško letalo Iljušin Il-20. Samo v avgustu so zabeležili štiri takšne polete. Po podatkih NORAD-a je bilo v letu 2024 zabeleženih dvanajst podobnih incidentov.

Podobno tudi na Baltiku

Madžarska bojna letala JAS-39 Gripen, ki delujejo v okviru Natove misije baltskega zračnega nadzora (BAP), so bila 8. avgusta prvič aktivirana zaradi suma kršitve zračnih pravil.

Kot poroča uradni portal madžarskih obrambnih sil Honvedelem.hu, je združeni center za zračne operacije Nata v Nemčiji sprožil tako imenovani alfa alarm, potem ko je v mednarodnem zračnem prostoru nad Baltskim morjem zaznal neznano letalo.

Po navedbah portala Hungary Today so se madžarski lovci dvignili v zrak ob 11. uri in 26 minut po lokalnem času ter na višini 11.000 metrov, v skladu z mednarodnimi postopki, uspešno prestregli in identificirali letalo.

Izkazalo se je, da gre za rusko vojaško letalo, ki z zračno kontrolo ni vzpostavilo radijskega stika, ni imelo vnaprej oddanega načrta poleta in ni uporabljalo transponderja – naprave za samodejno identifikacijo. Po uspešno opravljeni nalogi so se madžarski gripeni vrnili v svojo bazo v Litvi.