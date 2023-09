Rusija zopet napadla, mrtev najmanj en človek, 12 je ranjenih

V novih ruskih napadih na Ukrajino z raketami in droni je bil minulo noč ubit najmanj en človek, 12 pa jih je bilo ranjenih, so danes sporočile ukrajinske oblasti po poročanju nemške tiskovne agencije DPA.

Vojaški guverner regije Dnipropetrovsk Serhij Lisak je danes na družbenem omrežju Telegram sporočil, da je v mestu Krivi Rog v osrednjem delu Ukrajine raketa zadela upravno zgradbo. V napadu je bil ubit najmanj en človek, devet jih je bilo ranjenih, je še zapisal. Iz ruševin stavbe so rešili tri ljudi.

V regiji Sumi na severu Ukrajine so iz ruševin dvonadstropne hiše po podatkih civilne zaščite rešili moškega in žensko, ki sta bila ranjena v raketnem napadu. V tem napadu je bilo poškodovanih še 20 hiš in osem vozil. Po navedbah gasilcev je po napadu izbruhnil še požar, ki so ga že pogasili.

En človek je bil ranjen tudi v ruskem raketnem napadu v regiji Zaporožje na jugu Ukrajine, je sporočil tamkajšnji vojaški guverner Jurij Malaško.

Območje Odese ob Črnem morju je bilo medtem tarča napada že petič ta teden. Tudi v tokratnem napadu je Rusija uporabila drone, še poroča dpa.