Kako so brezpilotniki in tehnologija spremenili bojišče in onemogočili preboje? Kaj je zmaga v resnici: osvoboditev ozemelj ali sposobnost svoje dosežke na bojišču »prodati« družbi? V pogovoru s študenti Valerij Zalužni, veleposlanik Ukrajine v Združenem kraljestvu in nekdanji prvi mož ukrajinske vojske, pojasnjuje, zakaj svet vstopa v novo obdobje vojne in kakšno je dejansko stanje na bojiščih.

Zakaj je mobilizacija glavni problem in kakšna bo videti vojna v prihodnje, je Zalužni pojasnil na pogovoru z ukrajinskimi študenti, ki ga je povzel spletni medij KSHDU Media. Ni skrivnost, da poskuša Ukrajina izločiti bojne enote iz neposrednega bojevanja in jih v celoti nadomestiti z avtonomnimi sistemi brez posadk.