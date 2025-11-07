Ruska agresija je za Evropo vse dražja

V nadaljevanju preberite:

Pod vse večjim pritiskom časa EU intenzivno išče rešitve za prihodnje financiranje Ukrajine, ki za delovanje države in obrambo pred rusko agresijo potrebuje več deset milijard evrov na leto. Navidezno najlažja pot bi bila uporaba denarja ruske države, ki je bil na začetku vojne in ob sprejetju sankcij zadržan v Evropi.

EU se je odločila za strožjo vizumsko politiko do Rusije. Tako ruskim državljanom odslej ne bodo več odobrili vizumov za večkraten vstop v schengensko območje. Zato bodo morali vsakič, ko bodo nameravali potovati v EU, zaprositi za nov vizum. Povedno je, da se je v Sloveniji razmeroma močno zvišalo število ruskih državljanov z dovoljenjem za prebivanje.