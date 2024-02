Ruska agresija odloča o usodi Evrope

V nadaljevanju preberite:

V dveh letih od začetka ruskega­ napada na Ukrajino je Evropska unija na več področjih prešla v krizni način delovanja. Še bolj so očitne šibke strani njenega počasnega odzivanja na geopolitični potres, ki ga je povzročil Vladimir Putin. Unija je neposredno in vse bolj povezana z usodo Ukrajine.

Toda vzvodov, s katerimi bi lahko EU vplivala na ravnanje Rusije, ni veliko. V času nemške kanclerke Angele Merkel so bolj stavili na politiko popuščanja. Tudi ko so pred vojno jeseni leta 2021 v Kremlju začeli taktizirati z dobavami plina in povzročili prvi dvig cen, se Unija ni zdramila.

Unija je potrebovala veliko časa za zavedanje, da Putin ne vodi le vojne proti Ukrajini, temveč proti celotnemu Zahodu. Da mora narediti veliko več za lastno obrambo, je bilo vsem jasno šele v zadnjih mesecih in ko ni več nemogoče, da se bo v Belo hišo vrnil Donald Trump.