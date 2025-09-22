Ruska izvidniška letala znova nad Baltikom

Nemške zračne sile so po poročanju nemške tiskovne agencije DPA sporočile, da je letalo v mednarodnem zračnem prostoru nad Baltskim morjem izklopilo svoje transponderje in ignoriralo prošnje za stik. Zaradi tega so posredovala nemška vojaška letala, ki so vzletela iz oporišča Rostock-Laage na severu Nemčije. Letala sprva niso mogli identificirati, a predvidevajo, da gre za rusko izvidniško letalo Il-20M.

Nemška vojska je še sporočila, da ima v pripravljenosti dodatna letala za zaščito zračnega prostora na vzhodni strani Nata po nedavnih ruskih kršitvah zavezniškega zračnega prostora.

Po pisanju britanskega Guardiana so švedske zračne sile medtem sporočile, da so njihovi lovci identificirali in spremljali rusko izvidniško letalo Il-20 v mednarodnem zračnem prostoru.

Nov incident se je zgodil dva dni zatem, ko so tri ruska bojna letala MiG-31 po navedbah Talina v petek kršila zračni prostor Estonije. Rusija očitke o kršitvah estonskega zračnega prostora zavrača in trdi, da so letala delovala v skladu z mednarodnimi predpisi o zračnem prostoru.

Trump bo pomagal braniti Baltik in Poljsko

O kršitvah zračnega prostora tako Poljske kot Estonije bo danes na izrednem zasedanju v New Yorku razpravljal varnostni svet Združenih narodov. V torek pa se bodo veleposlaniki članic Nata sešli na pogovorih, potem ko je Estonija zaradi incidenta aktivirala 4. člen severnoatlantske pogodbe o nujnem posvetovanju članic zavezništva.

»Težava je v tem, da je Rusija, ki je stalna članica varnostnega sveta, jasno kršila načelo ozemeljske celovitosti, se nasploh obnaša agresivno, vse skupaj pa ni prvič,« je estonski zunanji minister Margus Tsahkna dejal za Postimees.

Latvijski predsednik Edgars Rinkėvičs je v objavi na družbenem omrežju facebook zapisal, da obstaja tveganje za resen konflikt, če bo Rusija v naslednjih tednih še naprej izzivala Nato. Evropske vlade si ne želijo povečati obsega vojne, a ne bodo imele druge izbire, kot da se odzovejo na agresijo, je še dejal.

Češki predsednik Petr Pavel je članice Nata pozval, naj se na rusko agresijo odzovejo odločno.

Ameriški predsednik Donald Trump je konec tedna novinarjem dejal, da mu ni všeč, kaj se je v petek zgodilo v Estoniji, poroča Guardian. Kljub temu ni razkril zadnjih informacij o incidentu. Ko ga je litovski novinar vprašal, ali bo pomagal braniti Baltik in Poljsko, če ju bo Rusija napadla, je ameriški predsednik pritrdil.

Obenem se je ta konec tedna več evropskih držav odločilo za priznanje palestinske države, med njima tudi Velika Britanija in Portugalska, danes pa naj bi položaj Francije naznanil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron.