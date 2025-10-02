Ruska kokoš z zlatimi jajci za Evropo

V nadaljevanju preberite:

Veliki načrt predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen in nemškega kanclerja Friedricha Merza, da bi zamrznjeno rusko finančno premoženje uporabili za 140 milijard evrov posojil Ukrajini, je še vedno v negotovosti. Predvsem Belgija, ki ima v tej zadevi izpostavljen položaj, še izraža zadržke.

Možnost, da bi Vladimir Putin po vojni plačal reparacije, velja za malo verjetno, zato bi se operacija utegnila končati kot de facto konfiskacija. Ursula von der Leyen je sicer zagotovila Belgiji, da ne bo sama nosila tveganj in da bodo bremena porazdeljena. A odločanje je v rokah držav članic.

Slovenija je med državami, ki želijo, da se o tej zadevi izreče tudi ECB. V Frankfurtu doslej niso bili najbolj naklonjeni takšni rabi ruskega premoženja. Premier Robert Golob pa je v Københavnu napovedal še dolgo pot do soglasja o tem vprašanju, saj je veliko odprtih dilem, predvsem z vidika garancij za Belgijo in druge države.