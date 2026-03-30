Ruska nafta na Kubo prispela z blagoslovom ZDA

Z ruskega prometnega ministrstva so zjutraj sporočili, da je tanker Anatolij Kolodkin že vrgel sidro v pristanišču Matanzas na severu Kube. Iz pred 13 leti v Južni Koreji narejenega plovila, ki so ga poimenovali po že pokojnem največjem sovjetskem in ruskem strokovnjaku za pomorsko pravo, so takoj začeli iztovarjati sto tisoč ton surove nafte, ki jo je Havani kot humanitarno pomoč poslala Moskva.

Po ameriškem napadu na Venezuelo in ugrabitvi tamkajšnjega predsednika Nicolása Madura je Kuba ostala brez nafte, ki jo je večinoma dobivala iz te karibske države.