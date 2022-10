Ruska najemniška vojska novači Afganistance

V nadaljevanju preberite:

Ko so se Američani umaknili iz Afganistana, so vzeli s seboj le nekaj sto afganistanskih višjih častnikov, ki so se skoraj dve desetletji vojskovali na strani okupatorjev. Od 20.000 do 30.000 »prostovoljcev«, ki so jih izurili ameriški vojaški strokovnjaki, so prepustili bridki usodi, ko so se avgusta lani vrnili na oblast talibi. Ti so ostro obračunali z domačimi izdajalci. Nekaj se jih še vedno skriva v državi, več tisoč pa jih je pobegnilo v sosednje države. Ti izurjeni borci so menda lahka tarča ruskega novačenja, so ugotovili v zadnji številki revije Foreign Policy.