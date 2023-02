Ruska raketa na poti v Ukrajino vstopila v zračni prostor Moldavije

Vrhovni poveljnik ukrajinskih sil Valerij Zalužni je danes opozoril, da sta dve ruski raketi med napadom na Ukrajino prečkali zračni prostor Romunije in Moldavije. Romunske oblasti so njegove trditve že zanikale, Moldavija pa je potrdila vstop ene od ruskih raket v njen zračni prostor in sporočila, da bo na pogovor poklicala ruskega veleposlanika.

Ruski raketi naj bi v jutranjih urah med najnovejšim ruskim raketnim napadom na ukrajinsko energetsko infrastrukturo najprej prečkali ukrajinsko mejo z Moldavijo, kmalu za tem pa vstopili tudi v zračni prostor Romunije, članice zveze Nato, je na družbenih omrežjih zapisal Zalužni.

Romunsko obrambno ministrstvo sicer trdi, da v njihov zračni prostor ni vstopila nobena ruska raketa. »Romunija je zaznala raketo, izstreljeno iz Črnega morja z ladje Ruske federacije, ki pa v nobenem trenutku ni prečkala romunskega zračnega prostora,« je sporočilo ministrstvo in pojasnilo, da je bila najbližja ruska raketa od njihovega zračnega prostora oddaljena približno 35 kilometrov.

»Dve letali romunskih zračnih sil MiG-21 pod poveljstvom Nata sta bili poslani na sever Romunije, da bi dopolnili naše zmogljivosti pri odzivanju,« je še dodalo ministrstvo.

Moldavske oblasti so medtem potrdile vstop ene od ruskih raket v njihov zračni prostor. Ob tem so sporočile, da bodo poklicale na zagovor ruskega veleposlanika in rusko stran opozorile na nesprejemljivo kršitev zračnega prostora. »Ugotavljamo, da ruska stran nadaljuje agresivno vojno proti Ukrajini, raketni napadi na sosedo pa neposredno in negativno vplivajo tudi na našo državo,« je v izjavi za javnost opozorilo moldavsko zunanje ministrstvo.

Do trditev ukrajinskega vrhovnega poveljnika prihaja potem, ko je Rusija v jutranjih urah z raketami in droni izvedla nov obsežen napad na energetsko infrastrukturo v Ukrajini. Tarča naj bi bila infrastruktura v regijah Zaporožje in Harkov, pa tudi v prestolnici Kijev. Ukrajinske oblasti o žrtvah za zdaj še ne poročajo.