Ruska regija Belgorod domnevno tarča napada z droni

Več brezpilotnih letalnikov je to noč napadlo rusko regijo Belgorod ob meji z Ukrajino, je sporočil guverner regije Vjačeslav Gladkov in dodal, da mrtvih in ranjenih ni bilo. Pri tem je pojasnil, da varnostne sile v regiji nadaljujejo »protiteroristično operacijo«, potem ko naj bi vanjo iz Ukrajine v ponedeljek vstopila skupina saboterjev.

Brezpilotni letalniki so zadeli hiše in vladno stavbo, vendar niso zahtevali ranjenih ali smrtnih žrtev, je na telegramu po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zapisal Gladkov.

Pojasnil je, da se v regiji nadaljuje »protiteroristična operacija« in da organi pregona nadaljujejo »čiščenje« ozemlja ob meji z Ukrajino, v okrožju Grajvoron. Po njegovih navedbah je med ponedeljkovo evakuacijo z območja umrla ena ženska, dve osebi pa sta bili ranjeni, vendar ruskim varnostnim silam ni uspelo priti do njiju. Evakuiranim prebivalcem je sporočil, da je še prezgodaj, da bi se vrnili domov, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Gladkov je v ponedeljek sporočil, da je skupina saboterjev iz Ukrajine vstopila v regijo Belgorod in da je bilo v spopadih ranjenih osem ljudi. V regiji so nato uvedli pravni protiteroristični režim, ki varnostnim silam daje obsežna pooblastila, kot so preverjanje identitete, nadzor nad komunikacijami in morebitna evakuacija prebivalcev s prizadetih območij.

Slišati je bilo slogan Rusija bo svobodna!

Odgovornost za napad je prevzela legija Svoboda Rusije, ki se opisuje kot protikremeljska milica. V videoposnetku, ki ga je skupina objavila na telegramu, je zamaskirani predstavnik pojasnil, da so napadli dve naselji. Ob tem je izrekel: »Rusija bo svobodna!«, kar je slogan, ki ga je pogosto slišati med ruskimi opozicijskimi aktivisti.

Od začetka vojne je bila sicer regija Belgorod ob meji z Ukrajino že večkrat tarča obstreljevanja, v katerem je bilo ubitih in ranjenih več ljudi.