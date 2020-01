Ruska vlada odstopila 

Ruski premierje danes, po govoru ruskega predsednika , kjer jenapovedal ustavne spremembe, podal odstopno izjavo. Kot poroča ruska tiskovna agencija Tass, se je Putin Medvedjevu zahvalil za njegovo delo.»Želim se zahvaliti za vse, kar je naredil, ter za vso pomoč in sodelovanje. Hkrati želim izraziti zadovoljstvo z rezultati, ki smo jih uspeli doseči,« je dejal ruski predsednik. Po poročanju ruske tiskovne agencije naj bi Putin Medvedjeva premestil na mesto vodje varnostne službe. V kratkem naj bi sklical tudi delovni sestanek ministrov, kjer bodo dorekli nadaljnje korake.Po poročanju ruske tiskovne agencije se je premier za odstop odločil v luči napovedanih sprememb ustave, ki naj bi povečale vlogo obeh domov parlamenta ter predsednikovemu nasledniku omejile rok vladanja.»Po sprejetju amandmajev - kot je bilo rečeno, je zelo možno, da bo do slednjega prišlo takoj po končani diskusiji - bo prišlo do številnih sprememb, ne le v členih ustave, temveč tudi v ravnovesju moči, predvsem v izvršilni, zakonodajni in sodni veji oblasti,« je dejal Medvedjev.Več sledi.