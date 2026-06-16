Ruska ladja v Rokavskem prelivu streljala proti jahti

Mornarji na ruski vojni ladji so v bližini civilne jahte, registrirane v Združenem kraljestvu, v Rokavskem prelivu izstrelili opozorilne strele z razdalje približno 457 metrov, kar je glede na standarde pomorskega potovanja relativno majhna razdalja.

V incident, ki se je zgodil danes okoli 11.40 po britanskem času med otokom Wight in Normandijo, zunaj teritorialnih voda Združenega kraljestva, je bila vpletena ruska fregata Admiral Grigorovič. Po poročanju BBC na jahti ni bilo poškodovanih ali škode.

V nedeljo so pripadniki kraljeve mornarice prestregli sankcionirani ruski tanker v Rokavskem prelivu, kar je prvič sprožilo operacijo za prekinitev prihodkov od nafte, ki pomagajo financirati rusko vojno v Ukrajini, vendar britanski uradniki incidentov med seboj ne povezujejo.

Kot poroča Reuters, se rusko veleposlaništvo v Londonu za komentar ni takoj odzvalo. Ruske vojaške ladje sicer redno plujejo skozi Rokavski preliv in jih rutinsko nadzorujejo ladje Kraljeve mornarice.