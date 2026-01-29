Medtem ko civilisti umirajo, so v Beli hiši izobesili Putinov portret

V napadih ruskih dronov so bili ponoči na jugu Ukrajine ubiti trije ljudje, je sporočil guverner regije Zaporožje Ivan Fedorov. Poleg tega je bilo v napadih uničenih več poslopij, na več mestih so izbruhnili požari.

»Rusi so izvedli napade z droni na stanovanjsko območje mesta Vilniansk (...) Ubita sta bila moški in ženska, še en moški je bil ranjen,« je na omrežju Telegram sporočil Fedorov.

Gre za nadaljevanje niza ruskih napadov na Ukrajino, ki so na več območjih sredi zime povzročili prekinitev oskrbe z elektriko in terjali številne smrtne žrtve med civilisti.

V torek in v noči na sredo je bilo po navedbah ukrajinskih oblasti v napadih po vsej državi ubitih 16 ljudi, od tega šest v napadu drona na potniški vlak.

Obenem se sicer nadaljujejo pogajanja o končanju skoraj štiri leta trajajoče vojne. Naslednji krog pogovorov obe strani pod okriljem ZDA je predviden v nedeljo.

Prizor iz ulic Kijeva. FOTO: Sergei Gapon/Afp

Trump v Beli hiši izobesil fotografijo s Putinom

Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši izobesil svojo fotografijo z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, poročajo ameriški mediji. Gre za fotografijo z njunega lanskoletnega srečanja na Aljaski. Fotografijo je v Zahodnem krilu Bele hiše videla, fotografirala in objavila dopisnica javne televizije PBS Elizabeth Landers. Trump je Putina na Aljaski toplo sprejel, kar je razočaralo številne Ukrajince, ki so že skoraj štiri leta tarča ruske agresije.

Iz Bele hiše so za revijo sporočili, da fotografija ni nič nenavadnega, saj da Trump izobeša številne fotografije s svojih srečanj.

ZDA posredujejo v mirovnih pogajanjih med Ukrajino in Rusijo, v katerih je glede na izjave sodelujočih trenutno glavna prepreka za dosego miru vprašanje Donbasa.

Fotografija je po poročanju Newsweeka vzbudila tudi nelagodje pri evropskih zaveznikih in kritike ameriških demokratov.

»Putin mu je pomembnejši od ameriškega ljudstva in njegove lastne družine. Skorajda preveč očitno,« je komentiral demokratski senator Mark Warner, ki je opozoril na dejstvo, da je fotografija obešena nad fotografijo predsednikove hčerke Ivanke Trump.

Predsednik estonskega parlamentarnega odbora za zunanje zadeve Marko Mihkelson pa je menil, da če se »ameriškemu predsedniku res zdi primerno, da na steno Bele hiše obesi fotografijo največjega vojnega zločinca 21. stoletja, potem bo treba na pravičen in trajen mir na žalost še počakati«.