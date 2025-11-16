Ruska vojska prodira tudi na jugu, v njenih rokah novi ukrajinski vasi

Ruska vojska trdi, da je konec tedna zajela še dve vasi na jugu Ukrajine, kjer njene čete počasi pridobivajo na moči proti številčno manjšim ukrajinskim silam, poroča Moscow Times, sicer neodvisni ruski medij.

Rusko ministrstvo za obrambo je namreč na telegramu sporočilo, da so njihove čete zavzele Rivnopolje in Malo Tokmačko v Zaporoški regiji.

Čeprav je zaporoška fronta veliko manj aktivna kot vzhodna fronta, kjer poteka večina bojev, v obeh regijah napredujejo ruske sile, ki so bolje opremljene in številnejše od svojih nasprotnikov.

Ukrajina ima premalo vojakov. FOTO: Jurij Djačijšijn/AFP

Boj na vzhodu je še naprej osredotočem na nadzor nad ključnim logističnim središčem Pokrovsk, kamor so v zadnjih tednih vdrle stotine ruskih vojakov, kar je oslabilo ukrajinsko obrambo.

Mirovna pogajanja med Kijevom in Moskvo so sicer trenutno v slepi ulici, načrtovani vrh v Budimpešti med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in njegovim ruskim kolegom Vladimirjem Putinom pa je padel v vodo.

Mnoge zahodne države medtem še naprej Ukrajini izrekajo svojo podporo, vendar brez ustrezne pomoči, ki bi jo lahko ukrajinska vojska uporabila na fronti. Tako ruska vojska še naprej prodira, saj ima bistveno več vojakov.