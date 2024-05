Ruske grožnje in kitajsko krcanje po prstih

V nadaljevanju preberite:

V kitajski in ruski zunanji politiki je vrstni red pomembnejši od številk. Ko je predsednik Vladimir Putin napovedal, da bo Kitajska prva država, ki jo bo obiskal po inavguraciji v Kremlju, je to pomenilo, da je azijska sila zanj izredno pomembna. Preveč bi bilo trditi, da bi kitajski predsednik Xi Jinping lahko ustavil napad na Ukrajino, lahko pa njegova posredna podpora Rusiji odloči, koliko časa bo še trajala ta vojna.

Toda redne številke so v Pekingu nekoliko bolj zapletene. Propaganda Xi Jinpinga je vedno znova poudarjala, da je bila njegova turneja po Evropi minuli teden njegov prvi letošnji prestop meje. Med srečanjem s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom je kitajski voditelj jasno in glasno izjavil, da njegova država ne bo oboroževala Rusije in bo celo poostrila nadzor nad izvozom kitajske tehnološke opreme ter strojev za dvojno rabo. Poleg tega je Xi Jinping s francoskim predsednikom zahteval globalno prekinitev ognja v času olimpijskih iger, ki bodo julija in avgusta v Parizu. Za soglasje o tem vprašanju je bil od Macrona nagrajen s trdnim stiskom dlani z obema rokama.