Ruske lažne novice: Sandu kupovala spermo, Merz pobijal medvede, ...

Tik pred nedeljskimi predčasnimi parlamentarnimi volitvami v Moldaviji tamkajšnje oblasti opozarjajo na doslej najobsežnejšo rusko dezinformacijsko kampanjo, s katero želi Kremelj vplivati na volitve in državo odvrniti od evropske poti.

Tarča napadov je zlasti proevropska predsednica Maia Sandu, o kateri so se po spletu razširile bizarne izmišljotine – od trditve, da kupuje spermo znanih gejevskih zvezdnikov, do lažnih obtožb o vpletenosti v trgovino z otroki, piše Euronews. Neznani portali, ki posnemajo zahodne medije, so objavili lažno zgodbo, da naj bi Sandu kupovala spermo slavnih gejevskih pevcev, Rickyja Martina in Eltona Johna, da bi zanosila. Drugi portali so širili obtožbe, da je vpletena v trgovino z otroki prek Ukrajine za pedofilske mreže v Evropi.

Ruski propagandni stroj pa se ne ustavlja le v Moldaviji. Nemški kancler Friedrich Merz je postal tarča še pred izvolitvijo. Ruske kampanje so širile laži, da je psihično nestabilen, da je skušal storiti samomor, nedavno pa so mu pripisali celo »pokol polarne medvedke z mladiči« v Kanadi. Predsednika Francije Emmanuela Macrona pa že več let spremljajo podtikanja o gejevskem lobiju in lažne teorije zarote o njegovi soprogi Brigitte.

Med bolj odmevnimi je bil tudi posnetek s potovanja Merza, Macrona in britanskega premiera Keira Starmerja v Kijev, kjer so ruski kanali iz navadne uporabe papirnatih robčkov ustvarili zgodbo o domnevni uporabi kokaina.

Ruske lažne novice ciljajo tudi na ZDA. Pred lansko predsedniško tekmo so ustvarili lažne portale in videoposnetke usmerjene proti demokratki Kamali Harris, medtem ko Donalda Trumpa večinoma niso osebno napadali, ampak širili vsebine, namenjene zmanjšanju ameriške podpore Ukrajini.

Po podatkih Microsoftovega centra za analizo groženj stoji za številnimi viralnimi objavami skupina Storm 1516, ki od leta 2022 deluje v več jezikih in na različnih platformah. Francoski državni organ VIGINUM je letos sporočil, da je bila skupina vključena že v 77 ruskih propagandnih operacij, katerih namen je predvsem sejati dvom in zmedo med volivci.