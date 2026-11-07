Ruske rakete spet nad energetske objekte, Kijev ima resne težave pri oskrbi

Ruske sile so ponoči napadle energetske objekte v Kijevu, okoliški regiji in sosednji regiji Žitomir, je zgodaj davi sporočil župan ukrajinske prestolnice Vitalij Kličko. Tarča so bile tudi druge regije, ranjenih je bilo najmanj devet ljudi, medtem ko se prestolnica sooča z resnimi težavami pri oskrbi z energijo, poročajo tuje agencije.

»Zaradi nočnega napada sovražnika so bili poškodovani energetski objekti v regijah Kijev in Žitomir. Razmere glede oskrbe z energijo v prestolnici so izredno težke,« je na omrežju Telegram navedel Kličko. Škoda na napadenih objektih po njegovih besedah vpliva na delovanje sistema ogrevanja in oskrbe z vodo v mestu.

Ukrajinske zračne sile so sporočile, da je zračna obramba prestregla štiri rakete in 149 brezpilotnih letalnikov. FOTO: Afp

Tarča tudi mostovi

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na omrežju X sporočil, da je Rusija v nočnih napadih uporabila 172 brezpilotnih letalnikov in 36 balističnih raket.

Poleg energetske infrastrukture je bil v napadih na Kijev po navedbah oblasti poškodovan Severni most, eden od mostov čez reko Dneper, ki povezujejo vzhodni in zahodni del prestolnice. Poškodovane so bile tudi stanovanjske stavbe, delno je bil uničen vrtec.

Poleg energetske infrastrukture je bil v napadih na Kijev po navedbah oblasti poškodovan eden od mostov čez reko Dneper. FOTO: Afp

Poleg Kijeva je bilo napadenih še 12 regij. Kot je sporočil Zelenski, je bilo ranjenih najmanj devet ljudi, med njimi otrok.

Ukrajinske zračne sile so sporočile, da je zračna obramba prestregla štiri rakete in 149 brezpilotnih letalnikov. Zadetke so zabeležili na 24 lokacijah, ostanki prestreženih raket in brezpilotnih letalnikov pa so padli še na desetih drugih lokacijah.

V torek nadaljevanje pogovorov

Do novega vala ruskih napadov prihaja pred nadaljevanjem pogovorov med sprtima stranema ob posredovanju ZDA, predidenimi v torek.

Do novega vala ruskih napadov prihaja nadaljevanjem pogovorov med sprtima stranema. FOTO: Vladyslav Musiienko/Afp

Zelenski je v objavi na X ZDA pozval, naj okrepijo podporo Ukrajini in jo ohranijo med prednostnimi nalogami ameriške politike. »Računamo na to, da bo ameriški kongres Ukrajini namenil več pozornosti, saj Rusija nenehno povečuje število napadov,« je zapisal.