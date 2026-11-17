V ruskem napadu z balističnimi raketami sta bila po navedbah kijevskega župana Vitalija Klička zadeta dva pomembna mostova v ukrajinski prestolnici. Rakete so po njegovih besedah zadele Severni in Južni most čez reko Dneper. Zaradi napadov je bila motena oskrba mesta z vodo in električno energijo, poškodovana je bila tudi druga ključna infrastruktura. Tik pred polnočjo so v Kijevu odjeknile silovite eksplozije, poroča BBC.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pred tem opozoril na možnost novih ruskih napadov. Opozorilo je sledilo pogovorom ukrajinskih, ameriških in evropskih predstavnikov o možnostih za končanje vojne. V spletnih pogovorih sta sodelovala tudi ameriška odposlanca Jared Kushner in Steve Witkoff. Rusija je medtem poročala o najobsežnejšem ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki od začetka vojne.

Eksplozije v Kijevu in poškodovana infrastruktura

Po navedbah pristojnih oblasti so bili v nočnih napadih poškodovani tudi nekateri nadzemni odseki kijevske podzemne železnice. Prebivalce so pozvali, naj se zatečejo v zaklonišča. Kijevčani se med zračnimi napadi običajno zatekajo na podzemne postaje mestne železnice, navaja BBC.

Zahodni in vzhodni del Kijeva povezuje osem večjih mostov čez Dneper, od katerih je odvisno vsakodnevno premikanje približno treh milijonov prebivalcev. Več pomembnih mostov je bilo tarča ruskih napadov že oktobra. V ruskem raketnem napadu v Čerkaški oblasti so bili po navedbah lokalnih oblasti ranjeni trije ljudje.

FOTO: Valentyn Ogirenko/Reuters

Ukrajina znova napadla Kerški most

Ukrajinska vojska je medtem ponoči ponovno napadla Kerški most, ki povezuje Rusijo z okupiranim Krimom, je na Telegramu sporočil Sergej Aksjonov, guverner polotoka, ki ga je imenovala Moskva. Promet čez strateško pomemben most so ustavili. Rusija ga je zgradila po zasedbi in priključitvi Krima leta 2014, štiri leta pozneje pa ga je predsednik Vladimir Putin slovesno odprl.

Obseg škode po zadnjem napadu še ni znan. Most, ki je bil že večkrat tarča ukrajinskih napadov, varuje več plasti zračne in pomorske obrambe.

Ruski predstavniki so sporočili, da je vojska v 24 urah prestregla in uničila 2049 brezpilotnih letalnikov ter štiri rakete dolgega dosega flamingo. Po navedbah moskovskega župana Sergeja Sobjanina je bilo približno 600 brezpilotnikov usmerjenih proti ruski prestolnici.

Pogovori o končanju vojne in varnostnih jamstvih

Najnovejši medsebojni napadi so sledili pogovorom ameriških, ukrajinskih in evropskih predstavnikov o možnostih za vzpostavitev neposrednega dialoga med Rusijo in Evropo.

Ameriški odposlanec Jared Kushner je po ponedeljkovem srečanju dejal, da so ZDA zavezane zagotavljanju trdnih in verodostojnih varnostnih jamstev Ukrajini ter podpori njeni poti v Evropsko unijo. Nato bo po njegovih besedah ostal ključni steber evropske varnosti, pripravljajo pa tudi novo večstransko srečanje.

Kijev. FOTO: Taras Garanich/Reuters

Zelenski je pogovore označil za težavne in opozoril, da Ukrajina potrebuje dodatno pomoč pri obrambi pred ruskimi balističnimi raketami. Poudaril je, da je v pogovorih prvič sodelovala celotna evropska delegacija, ki bo vključena tudi v pogajanja z Moskvo. Sestavljajo jo predstavniki Združenega kraljestva, Francije, Nemčije, Italije, Poljske, EU in Nata.

Ukrajinski predsednik vztraja, da mora biti Evropa vključena v mirovna pogajanja, tudi zaradi ukrajinskih prizadevanj za članstvo v EU. Ob tem je opozoril, da Rusija iz Severne Koreje vsak mesec prejme več deset raket.

V napadu na vas umrlo 72 ljudi

Ukrajinske oblasti so medtem sporočile, da je število smrtnih žrtev ruskega napada na vas Kamišuvaha na jugu države 2. novembra naraslo na 72, štiri ljudi pa še pogrešajo. Gre za enega najbolj smrtonosnih posamičnih napadov od začetka ruske invazije februarja leta 2022.

Med žrtvami so bili po navedbah policije tudi policisti, šolski delavci, komunalni delavci in zdravstveno osebje. Posnetki kažejo, da je bil med napadom zadet tudi podzemni zaklon, kamor so se po prvih eksplozijah zatekli prebivalci.

Rusija trenutno okupira približno petino ukrajinskega ozemlja, Kijev pa zavrača Putinovo zahtevo po prepustitvi še preostalih delov Donbasa, ki so pod ukrajinskim nadzorom.