Ruske rezerve so razklale Evropo

Na začetku tedna, v katerem si želi EU odločiti o velikem projektu financiranja Ukrajine v prihodnjih dveh letih, so države članice še daleč vsaksebi. Ne samo Belgija kot država, v kateri je bilo ob sprejetju sankcij največ ruskih rezerv, okoli 185 milijard evrov, temveč tudi nekaj drugih ima zadržke do predlagane rešitve.

»Razumeti moramo, da Donbas ni Putinov končni cilj. Če dobi Donbas, potem je trdnjava padla in potem se zagotovo nadaljuje z zavzetjem celotne Ukrajine. In če bo šla Ukrajina, potem so v nevarnosti tudi druge regije,« je opozorila zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas.