Ruske sile naj bi v Zaporožju izvedle več ofenzivnih operacij

Ruska vojska je danes sporočila, da so njene sile začele z ofenzivo v ukrajinski regiji Zaporožje, ki si jo je Rusija, poleg regij Herson, Doneck in Lugansk, septembra lani enostransko priključila. Medtem so iz Londona sporočili, da je vojna v Ukrajini trenutno na mrtvi točki. Konflikt je na splošno zastal, so ocenili na obrambnem ministrstvu.

V dnevnem poročilu je ruska vojska zapisala, da so sile Moskve v regiji Zaporožje izvedle več »ofenzivnih operacij« in »zavzele ugodnejše položaje«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po besedah tiskovnega predstavnika ruskega obrambnega ministrstva Igorja Konašenka so ruske sile v operacijah ubile okoli 30 Ukrajincev in onesposobile več vojaških vozil, poroča nemška tiskovna agencija dpa, ki ob tem opozarja, da informacij ni mogoče neodvisno preveriti.

V strateško pomembni regiji Zaporožje, ki si jo je Rusija septembra lani, poleg regij Herson, Doneck in Lugansk, po mednarodno nepriznanih referendumih enostransko priključila, so se ta teden po več mesecih skoraj zamrznjene fronte okrepili spopadi.

Medtem so iz Londona sporočili, da se je vojna v Ukrajini znašla na mrtvi točki. Konflikt je na splošno zastal, so sporočili z britanskega obrambnega ministrstva, a dodali, da obstaja »realna možnost ruskega napredovanja v okolici Bahmuta« v regiji Doneck, kjer že več mesecev potekajo srditi spopadi, navaja dpa.

V Kijevu se na navedbe ruske vojske še niso odzvali. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je sicer danes skupaj s soprogo Oleno v Kijevu udeležil pogrebne slovesnosti za notranjega ministra Denisa Monastirskega in njegove sodelavce, ki so v sredo umrli v strmoglavljenju helikopterja blizu vrtca v mestu Brovari, streljaj od ukrajinske prestolnice.

V strmoglavljenju je skupno umrlo najmanj 14 ljudi, od tega en otrok. V helikopterju je bilo v času tragičnega dogodka devet ljudi, med njimi minister, njegov namestnik Jevgenij Jenin in državni sekretar Jurij Lubkovič. Zelenski je kmalu po strmoglavljenju trojico označil za prave ukrajinske domoljube.

Vzrok strmoglavljenja helikopterja ostaja neznan, Zelenski pa je ukrajinski varnostni službi SBU naročil, naj dogodek razišče. Ta naj bi preiskovala več možnih vzrokov - sabotažo, tehnično okvaro ali kršitev pravil letenja.