Ruske sile so napadle porodnišnico v Zaporožju

Ruske sile so napadle porodnišnico v mestu Zaporožja na jugu Ukrajine, pri čemer je bilo ranjenih vsaj šest ljudi, med njimi dve ženski, ki sta bili v času napada na pregledu, poročajo ukrajinski uradni viri in mediji.
Incident je po navedbah guvernerja regije Ivana Fedorova potekal okoli poldneva, ko je v objektu potekala zdravstvena dejavnost. V prvih urah po napadu so oblasti sporočile, da je bilo ranjenih najmanj šest oseb, ki trenutno prejemajo nujno medicinsko pomoč.
Fotografije in videoposnetki, objavljeni na družbenih omrežjih in v uradnih kanalih, prikazujejo resno poškodovano notranjost porodnišnice, razbita okna, podrta stropna obloga in dima polni hodniki.
V povezavi z dejanjem ukrajinski uradniki navajajo, da je napad del širšega vala ruskih strelov in raketiranj civilne infrastrukture v regiji, kjer ruske enote sistematično napadajo tudi stanovanjske objekte in druge civilne cilje.
Ukrajinske oblasti so doslej poročale, da so rusi od začetka vojne leta 2022 poškodovali ali uničili več tisoč zdravstvenih objektov, med njimi številne bolnišnice in porodnišnice po državi.
