Ruske sile so napadle porodnišnico v Zaporožju

Ruske sile so napadle porodnišnico v mestu Zaporožja na jugu Ukrajine, pri čemer je bilo ranjenih vsaj šest ljudi, med njimi dve ženski, ki sta bili v času napada na pregledu, poročajo ukrajinski uradni viri in mediji.

Incident je po navedbah guvernerja regije Ivana Fedorova potekal okoli poldneva, ko je v objektu potekala zdravstvena dejavnost. V prvih urah po napadu so oblasti sporočile, da je bilo ranjenih najmanj šest oseb, ki trenutno prejemajo nujno medicinsko pomoč.

Fotografije in videoposnetki, objavljeni na družbenih omrežjih in v uradnih kanalih, prikazujejo resno poškodovano notranjost porodnišnice, razbita okna, podrta stropna obloga in dima polni hodniki.

V povezavi z dejanjem ukrajinski uradniki navajajo, da je napad del širšega vala ruskih strelov in raketiranj civilne infrastrukture v regiji, kjer ruske enote sistematično napadajo tudi stanovanjske objekte in druge civilne cilje.

Ruske sile so napadle porodnišnico v mestu Zaporožja. FOTO: Afp

Ukrajinske oblasti so doslej poročale, da so rusi od začetka vojne leta 2022 poškodovali ali uničili več tisoč zdravstvenih objektov, med njimi številne bolnišnice in porodnišnice po državi.