Ruske sile so po več kot letu dni vdrle v Pokrovsk

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes potrdil, da so ruske sile vdrle v mesto Pokrovsk v regiji Doneck, ki ga Moskva poskuša zavzeti že več kot eno leto. Po njegovih besedah Kijev potrebuje stabilno finančno podporo evropskih zaveznic. Ameriškega predsednika Donalda Trumpa je pozval, naj pritisne na Kitajsko, da zmanjša podporo Rusiji.

»Približno 200 Rusov je tam na različnih območjih – to vidimo s pomočjo dronov. Pokrovsk je trenutno njihov glavni cilj,« je dejal Zelenski. Pokrovsk velja za pomembno logistično središče v Donecku.

Po navedbah Zelenskega Ukrajina potrebuje stabilno finančno podporo evropskih zaveznic, da se bo lahko še dve ali tri leta branila pred rusko agresijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»To sem ponovno poudaril vsem evropskim voditeljem. Povedal sem jim, da se ne bomo bojevali desetletja, vendar morajo pokazati, da bodo nekaj časa lahko zagotavljali stabilno finančno podporo Ukrajini. In zato imajo v mislih ta program od dveh do treh let,« je pojasnil.

Pokrovsk je strateško pomemben tako za Ukrajino kot Rusijo. FOTO: Anatolii Stepanov/Reuters

Voditelji držav članic EU so se namreč prejšnji teden zavezali, da bodo v letih 2026 in 2027 pokrili finančne potrebe Kijeva, vendar so odločanje o novem 140 milijard evrov vrednem posojilu za Ukrajino, za financiranje katerega bi uporabili zamrznjeno rusko premoženje, odložili do decembrskega zasedanja.

Zelenski je obenem predsednika Trumpa pozval, naj na četrtkovem srečanju prepriča kitajskega kolega Xi Jinpinga, da zmanjša podporo Rusiji. »Mislim, da bi to lahko bila ena od [Trumpovih] močnih potez, še posebej če bo Kitajska po tem odločilnem koraku sankcij pripravljena zmanjšati uvoz iz Rusije,« je dejal.

Trump je prejšnji teden uvedel sankcije proti največjima ruskima naftnima družbama Rosneft in Lukoil in pri tem izrazil nezadovoljstvo s pogajanji z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom za končanje vojne. Prav tako je Indijo in Kitajsko pozval, naj omejita svoje nakupe ruske nafte.