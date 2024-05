Ruske sile zavzele vas Berdiči v Donecku na vzhodu Ukrajine

Ruske sile so zavzele vas Berdiči v regiji Doneck na vzhodu Ukrajine, je danes sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi. Ob tem je ukrajinska vojska potrdila, da je njihov sovražnik dosegel preboj na območju vasi Očeretine, ki leži dobrih deset kilometrov severno od Berdičev, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva so ruski vojaki »v celoti osvobodili naselje Berdiči«, od koder so se konec minulega tedna umaknile ukrajinske sile. Kot je takrat dejal vrhovni poveljnik ukrajinske vojske Oleksandr Sirski, je to območje sicer »najbolj zapleten« del fronte.

Ukrajinska vojska je ob tem potrdila, da so ruske sile dosegle preboj na območju vasi Očeretine, ki leži nekaj več kot 11 kilometrov severno od Berdičev, je za ukrajinsko tiskovno agencijo Interfax povedal tiskovni predstavnik tamkajšnjih ukrajinskih enot Nazar Vološin. Dodal je, da izvajajo vse potrebne ukrepe, da bi sovražnika z območja pregnali.

Stanje na fronti se je z vidika ukrajinskih sil v zadnjem času poslabšalo, saj je ruska vojska ponekod na vzhodni fronti dosegle znaten napredek. Ukrajinske sile medtem čakajo na dostavo orožja in streliva, ki so jim ga obljubile zahodne zaveznice.

Švica na konferenco za mir v Ukrajini povabila 160 delegacij, ruske ne

Švicarska vlada je danes sporočila, da je na konferenco o miru v Ukrajini, ki bo sredi junija v Švici, povabila 160 delegacij, med katerimi pa ni ruske. Kot so pojasnili v Bernu, Rusije na tej stopnji ni med povabljenimi državami. Švica je sicer odprta za rusko sodelovanje na konferenci, a je Moskva večkrat poudarila, da je to ne zanima.

Švicarska zastava. FOTO: Reuters/Reuters Pictures

Švica je danes poslala uradna vabila več kot 160 delegacijam pred junijsko konferenco, katere namen je zagnati mirovni proces za Ukrajino. Konferenca naj bi potekala od 15. do 16. junija v letovišču Bürgenstock ob Luzernskem jezeru.

Vendar Rusija »na tej stopnji« ni bila povabljena, so zapisali na spletni strani švicarske vlade, posvečeni dogodku, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Švica je sicer prepričana, da mora biti Rusija vključena v ta proces. Kot so še navedli v Bernu, je vlada vedno pokazala odprtost do Rusije z vabilom k udeležbi, a je Moskva že večkrat dala vedeti, da se Rusija dogodka ne bo udeležila, poroča agencija Reuters.

Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba je v pogovoru za revijo Foreign Policy ta teden dejal, da nima smisla imeti Rusije za mizo, če ne morete zagotoviti, da ravnajo v dobri veri.

Med povabljenimi so med drugim po poročanju AFP države članice skupin G7, G20 in Brics ter številne druge države, kot tudi Evropska unija in mednarodne organizacije - Združeni narodi, Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) ter Svet Evrope.

Švicarska vlada poudarja, da bo končni seznam udeležencev znan šele tik pred začetkom konference.

Pred tem bo od 13. do 15. junija v sosednji Italiji potekal vrh G7, zaradi česar v Bernu upajo, da se bodo mirovne konference udeležili mnogi tuji voditelji.

Za zdaj ni znano, ali se bo dogodka udeležila tudi Kitajska, ki prav tako poziva k mirovni konferenci, ki bi bila sprejemljiva tako za Rusijo kot Ukrajino.