Ruske volitve tarča napadov

Predsednica ruske osrednje volilne komisije Ela Pamfilova je danes, ko se zaključujejo parlamentarne volitve v Rusiji, sporočila, da so v zadnjih dneh zabeležili več kot tisoč valov poskusov onemogočanja storitev (napadov DDoS), usmerjenih proti volilni infrastrukturi. Kdo bi lahko stal za temi kibernetskimi napadi, ni povedala.

Napadi DDoS vključujejo preobremenitev sistema z internetnim prometom, zaradi česar ta ne more normalno delovati. »V preteklem obdobju je bilo zabeleženih več kot tisoč valov napadov za onemogočanje storitev na infrastrukturo v Rusiji, ki je neposredno vključena v volilni proces,« je dejala Pamfilova.

Po njenih besedah so jih izvedle »visoko usposobljene, dobro usklajene skupine z uporabo orodij umetne inteligence«, poročanje ruskih tiskovnih agencij povzema francoska AFP.

Ukrajinski dron je zadel ruski stanovanjski blok. FOTO: Stringer Reuters

V Rusiji se bodo danes končale prve parlamentarne volitve od začetka vojne v Ukrajini, ki so se začele v petek. Resnične opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni, vladajoča Enotna Rusija si bo v dumi najverjetneje vnovič zagotovila večino.

Glasovanje poteka tudi na ozemljih v Ukrajini, ki jih zasedajo ruske sile. V prizadevanjih za čim višjo udeležbo med 111 milijoni volilnih upravičencev so oblasti volitve razpotegnile čez konec tedna, omogočile so tudi elektronsko glasovanje.

Dve smrtni žrtvi

Moskva in okoliška regija sta bili ponoči tarča obsežnega ukrajinskega napada z droni, umrla sta najmanj dva človeka, šest je ranjenih, so danes sporočile oblasti. Po besedah župana ruske prestolnice Sergeja Sobjanina je bil namen napada motenje parlamentarnih volitev v državi, ki se danes končujejo.

»Ta napad brez primere je bil očitno načrtovan z namenom motenja volitev. Sovražniku to ni uspelo,« je Sobjanin zatrdil v objavi na omrežju Telegram. Po njegovih navedbah je zračna obramba skupno prestregla in uničila več kot 1600 dronov, od tega jih je bilo 450 usmerjenih proti samemu mestu.

»Objekt na območju moskovske naftne rafinerije je utrpel škodo,« je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. Guverner moskovske regije Andrej Vorobjov je medtem prav tako na Telegramu sporočil, da sta v napadu umrla najmanj dva človeka, šest je ranjenih, poroča BBC.

Zaradi požara v 21-nadstropni stavbi, ki je izbruhnil po trku drona, so evakuirali 400 ljudi, je še navedel in dodal, da je zračna obramba sestrelila skupno 249 brezpilotnikov. Zaradi napada na dveh letališčih, Šeremetjevo in Vnukovo, veljajo omejitve letenja.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pohvalil operacijo, rekoč da je imela ta »zelo občuten« učinek na njihovega sovražnika.