Ruskemu protivojnemu aktivistu prepovedali vstop v državo

Srbska policija je danes ruskemu protivojnemu aktivistu Petru Nikitinu prepovedala vstop v Srbijo, je razvidno iz njegove objave na Facebooku. Kot je dejal, ga že cel dan zadržujejo na letališču Nikola Tesla v Beogradu, za prepovedjo vstopa pa stoji srbska varnostno-obveščevalna agencija Bia, na čelu z direktorjem Aleksandrom Vulinom.

Nikitinu so vstop v Srbijo, kjer ima od leta 2016 urejeno stalno prebivališče, prepovedali po vrnitvi z dopusta na Portugalskem, kjer živi njegova mati. Kot je dejal, za zdaj ni dobil nobenih informacij o razlogih za prepoved, poroča srbski portal televizije N1.

V odločbi Bie, ki so mu jo izročili, piše, da mu je vstop v državo prepovedan, ker zanj velja prepoved vstopa. »Popoln nesmisel - prepovedano je, ker je prepovedano,« je poudaril 42-letnik, ki je policijo večkrat prosil za pojasnila.

»Pravijo, da to ni odvisno od njih, da gre za odločitev od zgoraj,« je dejal aktivist in dodal, da na letališču čaka na prihod svojega odvetnika. Pojasnil je, da je v 20 letih, odkar je prvič prišel v Srbijo, v državo večkrat na leto vstopil in iz nje izstopil, pri čemer ni imel nobenih težav.

V Srbiji Nikitin vodi Rusko demokratsko društvo, ki organizira shode proti ruski invaziji na Ukrajino. Sam svojo aktivnost vidi kot možen razlog za prepoved vstopa, čeprav so ruski protivojni aktivisti v Srbiji aprila lani na srbsko notranje ministrstvo (MUP), ki ga je takrat še vodil Vulin, naslovili odprto pismo s prošnjo, naj jim zagotovijo, da zaradi svojih dejavnosti in mnenj o režimu v Rusiji ne bodo izgnani.

»Ministrstvo za notranje zadeve je izdalo uradno izjavo, ki to potrjuje. Očitno ta izjava ni bila prav dosti vredna,« je še dejal Nikitin in ocenil, da Bia očitno sledi ukazom iz Rusije.

Aktivist, ki ima tudi nizozemski potni list, se po poročanju francoske tiskovne agencije AFP namerava boriti proti odredbi o deportaciji. Pri tem se bo, kot je dejal, za pomoč obrnil tudi na nizozemsko veleposlaništvo.

Do incidenta je prišlo le nekaj dni po tem, ko so ZDA uvedle sankcije proti Vulinu zaradi njegovih domnevnih povezav s mednarodnim organiziranim kriminalom, zlorabe javne funkcije in podpiranja Rusije pri destabilizaciji balkanskih držav.