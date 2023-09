Ruski brezpilotni letalniki znova napadli ukrajinsko pristanišče Izmail

Ruski brezpilotni letalniki so že četrtič v petih dneh napadli okrožje ukrajinskega pristaniškega mesta Izmail na reki Donavi ter poškodovali tamkajšnje civilne objekte in pristaniško infrastrukturo, je danes sporočil guverner odeške regije Oleg Kiper. Rusija naj bi medtem dva drona sestrelila nad Rostovom na Donu in enega nad moskovskim okrožjem.

»To je četrti napad na okrožje Izmail v zadnjih petih dneh,« je na telegramu sporočil Kiper in pojasnil, da je napad z droni šahed iranske izdelave trajal tri ure. Po njegovih besedah so bili v njem poškodovani civilni objekti, pristaniška infrastruktura, dvigalo in upravna stavba, en človek pa je utrpel lažjo poškodbo noge.

Ukrajinske zračne sile so sicer sporočile, da je Rusija ponoči nad Ukrajino v več skupinah izstrelila skupno 33 brezpilotnih letalnikov, predvsem v smeri južnih okrožij regije Odesa. Po lastnih navedbah so jih ukrajinske sile 25 uničile.

Ruski droni so po navedbah Kijeva padli in eksplodirali na ozemlju Romunije

Pristanišče Izmail na Donavi je po julijskem umiku Rusije iz sporazuma, ki je omogočal izvoz žita iz črnomorskih pristanišč, postalo glavna izvozna točka za ukrajinsko žito in druge proizvode. V zadnjem času je bil že večkrat tarča ruskih napadov, nazadnje v noči na sredo. Ruski droni so po navedbah Kijeva padli in eksplodirali na ozemlju Romunije, kar pa je Bukarešta zanikala.

Medtem je Rusija sporočila, da je njena zračna obramba davi nad Rostovom na Donu na jugu države in moskovskim okrožjem sestrelila skupno tri drone, poročajo tuje tiskovne agencije.

Eden je na tla padel zunaj mesta, drugi pa v središču Rostova, je na telegramu sporočil guverner regije Rostov Vasilij Golubev. Dodal je, da je bil pri tem ranjen en človek, več pročelij hiš in avtomobilov pa je bilo poškodovanih.

En brezpilotni letalnik je ruska zračna obramba ponoči sestrelila tudi nad regijo Moskva. »Danes ponoči so sile zračne obrambe v Ramenskem okrožju preprečile poskus napada z dronom na Moskvo,« pa je na telegramu zapisal moskovski župan Sergej Sobjanin. Žrtev in škode po njegovih besedah ni bilo.