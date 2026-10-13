Ruski dizel neti upor v Trumpovi stranki

Odločitev ameriškega predsednika­ Donalda Trumpa za nakupe ruskega dizelskega goriva razburja tudi nekatere republikance. Poleg dveh demokratskih senatorjev so v nedeljo tudi štirje republikanski obtožili Belo hišo ignoriranja kongresa in morebitnega kršenja zveznih omejitev na uvoz ruske energije.

Trump pa zaradi napadov na ruske rafinerije spet obsoja ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, do katerega se je v minulih mesecih nekoliko otoplil. Zelenski je sredi septembra napovedal, da je ameriški predsednik tik pred odločitvijo o proizvodnji ameriških protiraketnih sistemov patriot v Ukrajini. Zdaj Trump v napadeni državi zahteva politične spremembe: »Mislim, da je čas, da Ukrajina dobi novega predsednika.«