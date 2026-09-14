Ruski dron zadel vlak ob poljski meji, Johnson odšel tik pred napadom

Po včerajšnjih ruskih napadih z droni ob poljsko-ukrajinski meji, v katerih je bil zadeta lokomotiva pri kraju Jahodin, je danes znanih več podrobnosti, ki bi lahko pomenile še stopnjevanje konflikta med Rusijo in Ukrajino.

Ruski brezpilotnik je namreč vlak zadel le kmalu za tem, ko so po isti železniški povezavi potovali nekdanji britanski premier Boris Johnson in visoki evropski varnostni predstavniki, ki so se vračali s konference v Kijevu, poroča BBC.

Po navedbah ukrajinskih oblasti ni bilo žrtev, saj so pred tem evakuirali vse potnike. Tako ukrajinske kot poljske oblasti so sporočile, da je ruski dron vlak zadel dva kilometra od poljske meje.

Je bil tarča diplomatski vlak?

Rusija je sporočila, da je napadla »železniško infrastrukturo« na zahodu Ukrajine, ukrajinsko državno železniško podjetje Ukrzaliznicja pa je navedlo, da je »povsem mogoče, da je bil tarča tega brezpilotnega letalnika diplomatski vlak«.

Nekdanji direktor Cie David Petraeus, ki je bil v času napada na drugem vlaku na postaji Jahodin, je dogodek označil kot grozljiv. V pogovoru za New York Times je dejal, da gre za dejanje barbarskega voditelja, ki poskuša ustrahovati ukrajinske civiliste.«

FOTO: State Emergency Service of Ukraine/Reuters

Ukrzaliznicja je v izjavi sporočila, da je diplomatski vlak »postajo zapustil prej, kot je bilo predvideno, zaradi spremembe voznega reda zaradi stalne nevarnosti ruskih napadov«. Dodali so, da je bil ukaz za evakuacijo potnikov z vlaka, ki je bil pozneje zadet, izdan »le 15 minut« pred napadom ruskega reaktivnega brezpilotnega letalnika.

Nekdanji švedski premier Carl Bildt, ki se je prav tako udeležil konference v Kijevu, je za BBC povedal, da so potnikom na njegovem vlaku najprej naročili, naj se pripravijo na evakuacijo, nato pa so jim dovolili nadaljevati pot.

Vlak je nato varno prispel na poljsko obmejno postajo Dorohusk.

Po nekaterih poročilih naj bi bil Bildt na istem vlaku kot Johnson, vendar nekdanji britanski premier podrobnosti o svojem potovanju ni potrdil. Johnson je na omrežju X zapisal: »Ne vem, kakšna sprevržena logika je Putina vodila k temu, da je danes zjutraj na poljski meji razstrelil stoječo ukrajinsko lokomotivo.«

Dodal je, da gre za »takšno naključno in nesmiselno nasilje, ki ga Ukrajinci doživljajo vsak dan – celo na civilnih železnicah«, ter zaveznike Kijeva pozval, naj Ukrajincem nujno zagotovijo »zračno obrambo, ki jo potrebujejo«.

FOTO: State Emergency Service of Ukraine/Reuters

Ukrajina sicer svoje zaveznike, zlasti ZDA, že dlje časa poziva, naj ji dobavijo več prestreznikov za obrambo pred vsakodnevnimi ruskimi napadi, pri katerih Rusija vse pogosteje uporablja hitre balistične rakete in reaktivne brezpilotne letalnike.

Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha je dejal, da »barbarski napadi« pri Jahodinu na ukrajinsko-poljski meji pomenijo, da »Putinov teror neposredno 'trka' na vrata EU in Nata«. Ob tem je znova pozval k dodatnim sankcijam proti Moskvi. Dejal je, da mora ruski predsednik razumeti, da bodo na njegovo barbarstvo odgovorili z odločnimi ukrepi, ki bodo ceno vojne zanj dvignili na nesprejemljivo raven. To je edini način, da ga ustavimo,« je dejal.

Na Poljskem je premier Donald Tusk sklical izredni sestanek, na katerem so razpravljali o najnovejšem razvoju dogodkov. »Stopnjevanje ravnanja ruske strani postaja resničnost, njihova dejanja pa se vse bolj približujejo naši meji.«