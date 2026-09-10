Ruski dron zadržal letalo Zelenskega, Moldavija sumi, da ni šlo za naključje

Letalo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je v torek z zamudo vzletelo z letališča v moldavski prestolnici Kišinjov, zadržati so ga morali zaradi vdora ruskega drona v moldavski zračni prostor. Zelenski je potoval na Norveško, kjer se je v sredo udeležil pogreba kralja Haralda V., nato pa nadaljeval pot v Kanado.

Moldavija je v torek popoldne zaprla svoj zračni prostor zaradi vdora drona, zaradi česar so zadržali pristanek štirih letal in tri vzlete z letališča v Kišinjovu, med njimi tudi vzlet letala predsednika Zelenskega, poročajo tuje tiskovne agencije in ameriški CNN. Letalo je dovoljenje za vzlet dobilo po tem, ko so potrdili, da je dron padel z neba. Eksplodiral je približno 160 kilometrov stran od letališča.

Moldavski predsednik dvomi, da je šlo za naključje

Moldavski veleposlanik v ZDA Vladislav Kulminski je menil, da ni šlo za naključje. »Ne verjamemo, da bi se dron kar tako znašel nad ozemljem Moldavije zaradi nadzora, medtem ko na letališču čaka letalo ukrajinskega predsednika,« je dejal. Dodal je, da moldavske oblasti sumijo, da je bilo tarča drona prav letalo, s katerim je letel Zelenski, vendar preiskava še poteka, za kakršnekoli zaključke pa je še prezgodaj. Po besedah Kulminskega se sicer ve, da ukrajinski predsednik na poti v tujino večkrat leti čez Moldavijo.

Zelenski je tokrat potoval na Norveško, kjer so ga v torek sprejeli premier Jonas Gahr Store, finančni minister Jens Stoltenberg in zunanji minister Espen Barth Eide ter govorili o vojaški podpori za Ukrajino. V sredo se je nato v Oslu udeležil pogreba kralja Haralda V., ki je avgusta umrl v starosti 89 let.

Javnost je na incident opozoril prav premier Gahr Store, ki je za norveško javno radiotelevizijo NRK dejal, da je letalo Zelenskega »ob vzletu iz Moldavije skoraj zadel dron«. Neimenovani vir v uradu ukrajinskega predsednika je sicer kasneje dejal, da je bila ta izjava »pretirana«, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zelenski je v sredo iz Norveške odpotoval v Kanado, kjer se bo mudil do petka in se med drugim srečal s predstavniki vlade premiera Marka Carneyja.