Ruski droni napadajo lokomotive in železniško infrastrukturo

Ukrajina od julija letos zaznava veliko povečanje napadov na njihov železniški sistem. Kot je povedal Oleksij Kuleba, namestnik premierja, so napadi povzročili za skoraj milijardo evrov škode na železniški infrastrukturi. »Od začetka leta je bilo kar 800 napadov na železnico in več kot 3000 železniških objektov je bilo poškodovanih,« je po poročanju Guardiana dejal Kuleba.

Železnica je v Ukrajini ključna infrastruktura, saj večina tovora – kar 63 odstotkov – potuje po tirih. Tudi vojaška pomoč iz tujine v državo pripotuje z vlaki. Prav tako večina prebivalcev uporablja vlake kot glavno prevozno sredstvo, še navaja Guardian.

Napaden vlak v Odesi v začetku oktobra. FOTO: Reuters

»Ne gre le za številčnost napadov, ampak tudi način. Zdaj so napadi zelo natančno ciljani, z droni napadejo točno določeno lokomotivo,« je dejal vodja ukrajinskih državnih železnic Oleksander Pertsovski. Ukrajinski strokovnjak za napade z droni Serhi Beskrecnov je nedavno za AP pojasnil, da so vlaki še posebej ranljivi za napade z droni, ker se premikajo počasi po vnaprej predvidenih poteh. Tehnologija brezpilotnih letalnikov se vse bolj izboljšuje in tako so tudi napadi vse bolj natančni. Ukrajinske železnice tire zelo hitro popravijo, vendar pa, če bodo Rusi še naprej napadali lokomotive, jih bo enostavno zmanjkalo, je dejal Beskrecnov.

Kot je še poudaril Kuleba, ima Rusija tri cilje: uničiti ukrajinsko infrastrukturo, ki vodi proti pristaniščem, uničiti železnice v bližini meje v regijah Černigov in Sumi, in uničiti vse v regiji Donbas.