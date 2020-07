Ruski hekerji nad zahodno cepivo proti covidu-19

Ameriško podjetje Moderna iz Cambridgea je med vodilnimi v tekmi za učinkovito cepivo. FOTO: Joseph Prezioso/AFP

New York – Hekerji, »ki so skoraj zagotovo del ruskih obveščevalnih služb«, poskušajo po navedbah britanskih, kanadskih in ameriških oblasti ukrasti raziskave o cepivu proti covidu-19. V Londonu takšno obnašanje označujejo za ogabno, njihova služba za kibernetsko varnost NCSC pa skupaj s kanadsko službo za varnost komunikacij CSE ter ameriškima agencijama NSA in CISA obtožuje razvpito skupino APT29, bolj znano kot Cozy Bear.Cozy Bear so že v minulih letih obtoževali vdorov v State Department, Pentagon in v spletne račune znanih osebnosti, skupino s podobnim imenom Fancy Bear pa v nemški Bundestag. Zaradi tega je nemško zunanje ministrstvo konec maja na zagovor poklicalo ruskega veleposlanika, policija pa razpisala tiralico za hekerjem. Domnevajo, da on in njegova skupina delujeta pod okriljem ruske vojaške obveščevalne službe GRU.Rusko zunanje ministrstvo je nasprotovalo, da bi jim Nemci zagotovili dokaze o tem, zahodne države pa so se že prej bale novih napadov in zdaj verjamejo, da so Ruse zalotili med poskusom kraje raziskav cepiva proti covidu-19. Pri ameriški Moderni so pravkar sporočili, da je njihovo cepivo povzročilo nastanek protiteles pri vseh petinštiridesetih znanih prostovoljcih in to z le blagimi stranskimi učinki, kot so lažji glavobol ali utrujenost pri nekaterih od njih. Še pred koncem letošnjega leta na prelom upajo tudi pri ameriškem Pfizerju v sodelovanju z nemškim BioNTechom, v tekmi za najboljše in najhitrejše cepivo pa je tudi britansko podjetje AstraZeneca v povezavi z univerzo Oxford.