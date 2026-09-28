Ruski hibridni napadi vznemirjajo Evropo

Sabotaže, napadi s požigom, kibernetski napadi, kršenje zračnega prostora, vdori dronov – v Evropi se je v zadnjih mesecih povečalo število takšnih dogodkov, ki jih obveščevalne službe in drugi akterji pripisujejo predvsem Rusiji. V EU sta se sicer okrepila kaznovanje storilcev in izgon ruskih diplomatov, a v Bruslju razmišljajo, kaj bi še lahko naredili.

Obrambni ministri EU so lahko prvič razpravljali o ideji za nujni varnostni protokol, ki ga je v govoru o stanju v Uniji pred dvema tednoma napovedala Ursula von der Leyen. V kakšnih konkretnih primerih hibridnih napadov bi lahko aktivirali mehanizem za odzivanje na incidente, ki še ne pomenijo vojaške agresije, a ogrožajo nacionalno varnost, še ni znano.