Ruski napad na središče Kijeva pred prihodom ameriških pogajalcev

Sedež ukrajinske obveščevalne službe SBU je bil tarča ruskega napada z droni. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je službo pozval, naj na napad odgovori z »ustreznim, oprijemljivim odzivom«, medtem ko je zunanji minister Andrij Sibiga napad opisal kot »veliko zaostritev«. Okoli kraja dogodka, ki se nahaja v bližini katedrale svete Sofije, uvrščene na seznam svetovne dediščine Unesca, je bilo razporejenih številnih reševalnih vozil in vozil služb za nujne primere, navajajo tuji mediji. Redko se zgodi, da ruski napadi dosežejo vladne stavbe v središču Kijeva, še posebej ne sredi belega dne.

Ruski droni in rakete že ve kto teden dni napadajo Kijev. Zelenski je tako v petek Rusijo pozval, naj ustavi napade med nedeljskim obiskom ameriških pogajalcev, Steva Witkoffa in Jareda Kushnerja, v mestu, ter dejal, da bo Ukrajina zagotovila varnost ruskega zračnega prostora, medtem ko bosta v Moskvi.

Ukrajina se sooča s kritičnim pomanjkanjem ameriških protiletalskih izstrelkov Patriot, s katerimi bi lahko sestrelila prihajajoče grožnje. Mnogi izmed nedavnih ruskih napadov so bili izvedeni z droni novega modela z reaktivnim pogonom, zaradi česar jih je težko prestreči.

Posebna odposlanca predsednika ZDA Donalda Trumpa, njegov zet Jared Kushner in poslovnež Steve Witkoff, bosta Moskvo obiskala danes. V Kremlju se bosta predvidoma srečala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. V okviru diplomatskih prizadevanj za končanje vojne v Ukrajini bosta nato v nedeljo prvič doslej obiskala tudi Kijev.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je v petek za rusko agencijo Tass glede obiska izjavil, da ne želi ničesar napovedovati. Dodal je, da v Rusiji zaenkrat ne vidijo pogojev za konec vojne v Ukrajini, vendar pa se diplomatske dejavnosti po njegovih besedah nadaljujejo in stiki ohranjajo. Trump pa je v petek zvečer dejal, da Witkoffa in Kushnerja v Moskvo in Kijev pošilja s predlogom za končanje več kot štiri leta trajajoče vojne v Ukrajini.

Witkoff in Kushner, ki sta v imenu ZDA posredovala v dosedanjih diplomatskih prizadevanjih med Kijevom in Moskvo za končanje vojne v Ukrajini, sta se v Moskvi nazadnje mudila januarja, medtem ko doslej Kijeva še nista obiskala. Prizadevanja za končanje vojne v Ukrajini, ki traja že več kot štiri leta in pol, so v zadnjih mesecih zastala, potem ko se je pozornost ZDA preusmerila na vojno z Iranom.